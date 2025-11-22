  • 22 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Vittoria, furto sventato grazie al pronto intervento della Polizia di Stato, arrestati due albanesi

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 22 Novembre 2025 -Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Vittoria, unitamente al personale del Distaccamento della Polizia Stradale, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due cittadini albanesi, rispettivamente di 38 e 33 anni, per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, entrambi irregolari sul territorio nazionale.

A seguito di una segnalazione alla sala operativa della presenza di persone sospette all’interno di locali, ubicati in Via Dell’Euro, un tempo utilizzati come laboratori per la realizzazione di sculture da parte di un noto artista, è stato inviato il personale nello stabile interessato.

Le pattuglie intervenute, giunte rapidamente sul luogo, hanno notato due individui che, alla vista degli operatori, hanno tentato una precipitosa fuga, scavalcando la recinzione perimetrale, sperando di disperdersi nella vegetazione circostante, ma gli agenti li hanno inseguiti, raggiunti e  bloccati; dal successivo sopralluogo è emerso  che i locali  erano stati completamente messi a soqquadro, e nei pressi dell’uscita erano state già accatastate una quindicina di sculture, pronte per essere asportate.  Quindi i due sono stati tratti in arresto, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

 

583701
© Riproduzione riservata

