Aeroporto di Catania e Comiso: Anna Quattrone nuova presidente SAC, conferma per Nico Torrisi AD

CATANIA/COMISO, 22 Novembre 2025- L’assemblea dei soci della SAC S.p.A., la società che gestisce gli aeroporti “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa e “Pio La Torre” di Comiso, ha definito il nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA), concludendo un lungo periodo di trattative politiche.
La guida della società è stata rinnovata all’insegna della continuità e di una nuova presidenza.
La commercialista Anna Quattrone è stata nominata nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La sua nomina, espressione della componente politica di Fratelli d’Italia, segna un passaggio cruciale per la governance societaria.
Contemporaneamente, è stata confermata la fiducia a Nico Torrisi, che mantiene l’incarico di Amministratore Delegato. Torrisi, espressione di Forza Italia, è al timone della società in un momento strategico che vede l’aeroporto di Catania impegnato in importanti sfide infrastrutturali e nel processo di privatizzazione dello scalo etneo.
Il Consiglio di Amministrazione è stato completato con la nomina di tre nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio del 2027):
|Ruolo
|Nome
|Dettagli / Area di Competenza
|Presidente
|Anna Quattrone
|Commercialista di Catania.
|Amministratore Delegato
|Nico Torrisi
|Riconfermato.
|Consigliere
|Giuseppe Alfano
|Ex Sindaco di Comiso.
|Consigliere
|Francesca Garigliano
|Avvocato penalista, ex Presidente di Asec (in quota Mpa).
|Consigliere
|Salvatore Panebianco
|Imprenditore ed ex assessore provinciale.
Le nomine formalizzate dall’assemblea segnano, di fatto, la conclusione di un dibattito durato mesi e rappresentano un assetto societario strategico in vista delle prossime sfide per i due scali aeroportuali del Sud-Est siciliano.