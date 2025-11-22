  • 22 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Novembre 2025 -
Attualità | Comiso | Slider

Aeroporto di Catania e Comiso: Anna Quattrone nuova presidente SAC, conferma per Nico Torrisi AD

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA/COMISO, 22 Novembre 2025- L’assemblea dei soci della SAC S.p.A., la società che gestisce gli aeroporti “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa e “Pio La Torre” di Comiso, ha definito il nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA), concludendo un lungo periodo di trattative politiche.

La guida della società è stata rinnovata all’insegna della continuità e di una nuova presidenza.

La commercialista Anna Quattrone è stata nominata nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La sua nomina, espressione della componente politica di Fratelli d’Italia, segna un passaggio cruciale per la governance societaria.

Contemporaneamente, è stata confermata la fiducia a Nico Torrisi, che mantiene l’incarico di Amministratore Delegato. Torrisi, espressione di Forza Italia, è al timone della società in un momento strategico che vede l’aeroporto di Catania impegnato in importanti sfide infrastrutturali e nel processo di privatizzazione dello scalo etneo.

Il Consiglio di Amministrazione è stato completato con la nomina di tre nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio del 2027):

RuoloNomeDettagli / Area di Competenza
PresidenteAnna QuattroneCommercialista di Catania.
Amministratore DelegatoNico TorrisiRiconfermato.
ConsigliereGiuseppe AlfanoEx Sindaco di Comiso.
ConsigliereFrancesca GariglianoAvvocato penalista, ex Presidente di Asec (in quota Mpa).
ConsigliereSalvatore PanebiancoImprenditore ed ex assessore provinciale.

Le nomine formalizzate dall’assemblea segnano, di fatto, la conclusione di un dibattito durato mesi e rappresentano un assetto societario strategico in vista delle prossime sfide per i due scali aeroportuali del Sud-Est siciliano.

583699
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube