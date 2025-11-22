Aeroporto di Catania e Comiso: Anna Quattrone nuova presidente SAC, conferma per Nico Torrisi AD

CATANIA/COMISO, 22 Novembre 2025- L’assemblea dei soci della SAC S.p.A., la società che gestisce gli aeroporti “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa e “Pio La Torre” di Comiso, ha definito il nuovo Consiglio di Amministrazione (CdA), concludendo un lungo periodo di trattative politiche.

La guida della società è stata rinnovata all’insegna della continuità e di una nuova presidenza.

La commercialista Anna Quattrone è stata nominata nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La sua nomina, espressione della componente politica di Fratelli d’Italia, segna un passaggio cruciale per la governance societaria.

Contemporaneamente, è stata confermata la fiducia a Nico Torrisi, che mantiene l’incarico di Amministratore Delegato. Torrisi, espressione di Forza Italia, è al timone della società in un momento strategico che vede l’aeroporto di Catania impegnato in importanti sfide infrastrutturali e nel processo di privatizzazione dello scalo etneo.

Il Consiglio di Amministrazione è stato completato con la nomina di tre nuovi consiglieri, che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi (fino all’approvazione del bilancio del 2027):

Ruolo Nome Dettagli / Area di Competenza Presidente Anna Quattrone Commercialista di Catania. Amministratore Delegato Nico Torrisi Riconfermato. Consigliere Giuseppe Alfano Ex Sindaco di Comiso. Consigliere Francesca Garigliano Avvocato penalista, ex Presidente di Asec (in quota Mpa). Consigliere Salvatore Panebianco Imprenditore ed ex assessore provinciale.

Le nomine formalizzate dall’assemblea segnano, di fatto, la conclusione di un dibattito durato mesi e rappresentano un assetto societario strategico in vista delle prossime sfide per i due scali aeroportuali del Sud-Est siciliano.

Salva