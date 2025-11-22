  • 22 Novembre 2025 -
  22 Novembre 2025
Modica | Ragusa | Sindacale

Sanità Iblea: Malattie Infettive, nuove polemiche sul trasferimento a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA/MODICA, 22 Novembre 2025 – Si riaccende il dibattito sul futuro dell’Unità Semplice di Malattie Infettive della provincia di Ragusa. L’ipotesi, che ciclicamente torna in auge, vedrebbe il trasferimento definitivo dell’Unità a Modica, lasciando nell’ospedale di Ragusa solo un Day Hospital (DH) con 4 posti letto.

Una mossa che, secondo i sindacalisti della FP-CGIL, Nunzio Fernandez (Segretario Generale FP-CGIL Provincia Ragusa) e Duilio Assennato (Coordinatore Provinciale Dipartimento Sanità FP-CGIL), rappresenterebbe l’ennesimo capitolo di una “storia infinita” iniziata con l’accorpamento delle due Aziende Sanitarie nel lontano 2009.

I rappresentanti sindacali hanno espresso forti perplessità riguardo le conseguenze operative del trasferimento. Allocare tutti i posti letto a Modica, infatti, comporterebbe la necessità di disporre gli spazi su due piani diversi del nosocomio modicano, una scelta che costringerebbe inevitabilmente a raddoppiare la dotazione organica di personale medico e infermieristico.

“A meno che non si opti per la videoassistenza, le flebo telecomandate, i droni per il vitto e le intramuscolo autogestite dai pazienti,” ironizzano Fernandez e Assennato, sottolineando l’assurdità logistica della frammentazione su due piani.

La decisione di spostare personale e posti letto da Ragusa viene contestata anche in relazione alla storica dotazione dell’ospedale capoluogo, dove il rapporto tra posti letto e personale sanitario è già il più basso rispetto agli altri due nosocomi provinciali.

Ragusa, che tuttora offre tanti posti letto quanti ne offrono insieme le altre strutture ospedaliere, subirebbe un’ulteriore alterazione che comprometterebbe l’efficienza complessiva dei servizi sanitari.

Un altro punto cruciale sollevato riguarda i disagi per i cittadini. Con il trasferimento a Modica, gli abitanti dell’area ipparina (Ragusa e dintorni) si vedrebbero costretti a percorrere più di 50 km per il ricovero.

I sindacalisti evidenziano le conseguenze pratiche, che ricadrebbero sulle fasce più fragili: maggiore difficoltà di accesso, data la rete viaria e i servizi di trasporto pubblico esistenti e perdita di ore di lavoro per i familiari dei pazienti costretti a “sballottamenti da un presidio sanitario all’altro”.

In conclusione, la FP-CGIL lancia un appello, convinta che “la Pandemia non abbia insegnato nulla” e che ogni occasione sia buona per favorire “lo smantellamento del Servizio Sanitario Pubblico Provinciale”.

L’organizzazione sindacale, in coordinamento con la Confederazione CGIL e lo SPI (Sindacato Pensionati Italiani), si impegna a supportare le istanze delle diverse categorie e delle fasce più fragili della collettività.

I sindacalisti invitano, infine, la deputazione provinciale a “leggere fra le righe il vero significato di certe scelte,” auspicando un’attenzione maggiore ai bisogni reali dei cittadini.

583696
© Riproduzione riservata

