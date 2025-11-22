  • 22 Novembre 2025 -
  22 Novembre 2025
Ragusa | Sport

Ragusa. Aperte le iscrizioni al 13° Rally del Barocco Ibleo: la gara torna dopo 14 anni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 novembre 2025 – Dopo ben quattordici anni d’assenza, torna il Rally in provincia di Ragusa. Si sono aperte giovedì scorso le iscrizioni per la tredicesima edizione del Rally del Barocco Ibleo, che chiuderanno il 28 novembre (con probabile richiesta di proroga).
La manifestazione, che mancava dal panorama motoristico siciliano dal 2011, si disputerà il 6 e 7 dicembre prossimi. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione Comunale di Ragusa e dalla Provincia Regionale (Libero Consorzio Comunale), che si sono affidate all’esperienza organizzativa della DLF Academy, con la collaborazione dell’associazione Ragusa Motorsport.
La gara aprirà ufficialmente gli eventi del periodo natalizio e farà da apripista alle iniziative per “Ragusa Città europea dello sport 2027”. Grande novità dell’edizione del ritorno sarà l’apertura alla partecipazione delle auto storiche.
Equipaggi e appassionati, approfittando del lunedì festivo dell’Immacolata, potranno prolungare la permanenza per scoprire le bellezze paesaggistiche e monumentali del territorio ibleo.
Gli organizzatori hanno scelto un tracciato nel segno della tradizione che si snoderà tra i comuni di Ragusa, Modica e Giarratana, per un totale di poco più di 55 chilometri di prove speciali.
In tutto sono previste sette speciali:
– sabato 6 dicembre, la gara inizierà in serata con l’indimenticabile prova “Lusia” (4,65 km).
– domenica 7 dicembre, sono in programma sei tratti cronometrati. Spiccano la “Salinella” (9,7 km), che sarà la prova più lunga del rally, e l’inedita “San Giacomo” (7,35 km).

Piazza Libertà a Ragusa ospiterà sia la cerimonia di partenza che quella d’arrivo mentre i punti di assistenza e i riordini saranno allestiti presso la zona industriale di Ragusa.
Le verifiche pre-gara si terranno presso la Concessionaria Toyota T.D. Car di Ragusa, main sponsor dell’evento insieme a DLF Macchine e Servizi.

L’ultima edizione disputata, la dodicesima del 2011 (in formula “ronde”), vide il successo di Maurizio Ciffo e Maria Bruna Petrocitto. In quell’occasione il pilota di Caltagirone scrisse il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione per la settima volta. Il podio fu completato da Bartolo Mistretta e Giacomo Giannone (secondi) e da Roberto Lombardo e Alessio Spiteri (terzi).

583685
© Riproduzione riservata

© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam.

