Addio a un’icona: il mondo della musica piange Ornella Vanoni

Milano, 22 Novembre 2025 – Lutto profondo nel panorama culturale italiano. Il mondo della musica e dello spettacolo dice addio a una delle sue voci più raffinate e amate: Ornella Vanoni. La cantante, attrice e conduttrice italiana si è spenta questa sera, venerdì 21 novembre 2025, nella sua abitazione di Milano all’età di 91 anni.

Secondo quanto si apprende, la causa della morte sarebbe stata un arresto cardiocircolatorio improvviso. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori del 118, per l’artista non c’era ormai più nulla da fare.

Una Carriera Lunga e Inconfondibile

Nata a Milano il 22 settembre 1934, Ornella Vanoni ha attraversato oltre mezzo secolo di storia della musica italiana con uno stile inconfondibile, un timbro vocale unico e una presenza scenica magnetica.

• Le Canzoni della Mala: L’esordio negli anni ’50 la vide legata al Piccolo Teatro di Milano e alla collaborazione con Giorgio Strehler, che le affiancò le celebri “Canzoni della Mala”.

• I Capolavori: Il successo discografico è arrivato con brani che sono diventati veri e propri pilastri della musica d’autore, tra cui l’intramontabile \bm{*Senza fine*}, \bm{*Io ti darò di più*}, l’iconica \bm{*L’appuntamento*} e \bm{*La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria*}.

• Artista Completa: Oltre sessanta album pubblicati e vendite stimate in oltre 55 milioni di copie ne fanno una delle artiste italiane più longeve e di successo. Lavorando anche come attrice e conduttrice, la Vanoni è stata l’unica donna a vincere per due volte il prestigioso Premio Tenco.

La notizia ha immediatamente scosso colleghi, amici e milioni di fan, lasciando un vuoto incolmabile. Il suo contributo alla canzone d’autore e la sua inimitabile eleganza resteranno un patrimonio eterno per la cultura italiana.

foto ANSA

