La guerra alla porta: reportage sulla Svezia che non può più permettersi di sperare

foto: G. Ruzza

 

 

 

 

 

 

di Giannino Ruzza

Nel cuore del Nord Europa, dove il vento del Baltico porta con sé odori di resina, ghiaccio e storia, la Svezia ha imparato a considerare la sicurezza non come un gesto isolato ma come un’architettura collettiva. Qui la prevenzione non è un’ossessione: è una disciplina. Una forma di rispetto verso chi abita un territorio vasto, sparso, complesso, e vive in un equilibrio che oggi più che mai va protetto.
La Svezia, negli ultimi anni, assomiglia a una casa che si sta rimettendo in ordine prima dell’inverno. Non perché l’inverno sia già alle porte, ma perché ignorare il freddo sarebbe il vero rischio. Dopo decenni di neutralità, gli eventi internazionali hanno risvegliato una consapevolezza antica: la sicurezza non può essere improvvisata. E così, in silenzio, con il passo fermo che la contraddistingue, l’amministrazione svedese ha iniziato a costruire un sistema di difesa totale dove ogni cittadino, ogni comune, ogni azienda e ogni infrastruttura ha un ruolo preciso.
Le prime testimonianze di questo cambiamento si notano nelle città costiere come Göteborg, – e altri luoghi sparsi nella penisola – dove l’amministrazione locale ha identificato nuovi terreni destinati ad accogliere sepolture straordinarie in caso di conflitto o emergenza. Non sono fosse comuni: sono spazi pianificati, ordinati, pensati per preservare dignità e memoria anche nel caos della guerra. È una misura che può sembrare cupa, ma che rivela un approccio di straordinaria lucidità: prevedere l’impensabile per evitare l’impreparazione.
Parallelamente, il governo ha varato un piano di rafforzamento della protezione civile senza precedenti. Le allocazioni finanziarie sono aumentate di molte volte: si parla di miliardi destinati alla messa in sicurezza delle reti elettriche, dei sistemi di comunicazione, dei depositi alimentari e delle infrastrutture critiche. Ogni ‘nodo’ del Paese – dai porti alle centrali di controllo, dai ponti ai cavi sottomarini – è stato mappato e valutato, tenendo conto delle vulnerabilità nuove: interferenze digitali, sabotaggi, attacchi ibridi, infiltrazioni.
La prevenzione, però, non si ferma agli edifici. È anche cultura. Per questo, in tutte le case svedesi è tornato un opuscolo che mancava dagli anni Ottanta: ‘In case of crisis or war’. Non un volantino di propaganda, ma un manuale di sopravvivenza quotidiana: cosa fare se l’acqua si interrompe, se la luce salta, se la rete cade. Cosa tenere in dispensa. Come organizzarsi con i vicini. Come ascoltare la radio d’emergenza. La difesa totale non si costruisce solo con eserciti, ma con comunità consapevoli.
Esercitazioni congiunte tra civili e militari sono ormai frequenti. Le scuole ricevono formazione, i municipi aggiornano i piani di evacuazione, le aziende di telecomunicazioni collaborano con i servizi di sicurezza. Anche il mare, che per secoli è stato barriera e protezione, è ora un punto da rinforzare: pattugliamenti più intensi, protocolli per la sorveglianza dei fondali e accordi con gli Stati baltici per proteggere cavi e tubazioni che attraversano acque sempre più contese. Tutto questo non nasce da paura isterica, ma da prudenza nordica. La Svezia osserva il proprio tempo con lucidità: vede i sottomarini russi che a volte attraversano il Golfo di Botnia; ascolta i moniti dei suoi analisti; studia i movimenti geopolitici che scorrono in un’Europa agitata.      Non reagisce con clamore, ma con metodo.
Il risultato è una nazione che ha scelto di diventare resiliente. Una Svezia che non si affida alla fortuna, che non ignora i segnali del mondo, che preferisce pensare oggi a ciò che domani potrebbe diventare pericolosamente urgente. Una società che non coltiva la paura, non si abbandona alle ansie, ma al lavoro quotidiano, fatto di piani, di scorte, di formazione, di territorio osservato e curato. È un reportage su un Paese che sta preparando il futuro senza rumore: con realismo, con ordine, con quella compostezza che da sempre lo contraddistingue. Esattamente come il popolo italiano.


© Riproduzione riservata

