  • 21 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 21 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano

Protesta anti-corrida in Vaticano: Loredana Cannata bandita a vita, ma non si pente

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Città del Vaticano, 21 Novembre 2025 – Un gesto plateale di protesta davanti al Pontefice ha acceso i riflettori internazionali sulla lotta contro la corrida, ma è costato caro all’attrice e attivista ragusana Loredana Cannata. Trattenuta per accertamenti dopo l’azione dimostrativa, l’attrice è stata rilasciata, ma il Vaticano ha emesso un provvedimento drastico: il bando a vita dallo Stato Pontificio, misura ritenuta necessaria per preservare l’incolumità del Papa e la sicurezza delle udienze.

Nonostante le gravi conseguenze personali, l’attrice siciliana non ha espresso pentimento per l’atto compiuto, rivendicando la natura consapevole della sua protesta, finalizzata a sensibilizzare il Pontefice e l’opinione pubblica internazionale sulla crudeltà delle corride.

L’azione della Cannata, compiuta in ginocchio davanti a Sua Santità, ha immediatamente polarizzato il pubblico sui social: una parte dei commentatori plaude al gesto, rivedendolo come un legittimo atto di disobbedienza civile in nome della lotta animalista, altri,  invece, lo hanno giudicato irrispettoso e fuori luogo, ritenendo inaccettabile l’uso di un contesto religioso e istituzionale come la pubblica udienza per una manifestazione politica.

Al di là delle divisioni, la protesta ha indubbiamente raggiunto l’obiettivo mediatico di riportare al centro del dibattito il tema delle corse dei tori, una tradizione culturale radicata in alcuni Paesi, ma sempre più contestata a livello globale.

A seguito dell’episodio, l’attrice ha indirizzato una lettera al Pontefice, spiegando le motivazioni profonde che l’hanno spinta a compiere un gesto così eclatante:

Sua Santità,

come forse sarà al corrente, mercoledì sono venuta a inginocchiarmi davanti a Lei per pregarla, insieme alla Peta, di aiutarci ad abolire la corrida, azione per cui sono stata arrestata e interdetta a vita dal Vaticano.

Ho voluto ricordare un messaggio fondamentale per la dottrina della Chiesa: che gli esseri umani non dovrebbero «causare inutilmente la sofferenza o la morte degli animali». L’intento è importante; il mio non era quello di ostacolare l’udienza generale o disturbare Sua Santità, ma di rivolgere un appello urgente, già lanciato in precedenza da Peta e da oltre 200.000 sostenitori, in molti modi e finora invano, affinché voglia usare la Sua influenza per contribuire a porre fine allo spettacolo violento della corrida.

Come stabilito da Papa San Pio V nella bolla papale del 1567 intitolata “Super Prohibitione Agitationis Taurorum & Ferarum”, la promozione della corrida attraverso cerimonie religiose ufficiali nelle arene e i ministeri svolti dai sacerdoti ai toreri nelle cappelle sono proibite.

La Cannata, citando l’antica bolla papale di Papa San Pio V del 1567, ha puntato a richiamare un precedente storico e dottrinale che, secondo gli attivisti, dovrebbe spingere la Chiesa a prendere una posizione più netta e moderna contro la violenza sugli animali. L’attrice ha voluto fare appello diretto all’influenza morale del Pontefice per riallineare le pratiche sociali e religiose al principio di non causare sofferenza inutile agli animali.

Il gesto resta un simbolo potente di come l’attivismo possa usare l’attenzione mediatica per spingere l’azione su questioni etiche controverse, anche a costo di sanzioni estreme.

583670
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube