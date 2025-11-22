  • 22 Novembre 2025 -
  • 22 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

M5s. Trasferimento malattie infettive, Campo: “L’ultimo allarme della Cgil segue quello che avevamo lanciato”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 novembre 2025 – “Ogni anno si aggirano i timori da parte dei sindacati e del personale sanitario di trasferimenti di reparti dall’ospedale di Ragusa verso altri presidi sanitari, non ultimo il paventato trasferimento di Malattie infettive da Ragusa a Modica. L’ultimo allarme della Cgil segue solo di qualche settimana quello che avevamo lanciato sulla stessa questione”. Lo dice la deputata regionale del M5S, Stefania Campo in merito alla presa di posizione del sindacato che solo questa mattina ha lanciato l’ennesimo allarme. “L’Asp prima sembra fare qualche movimento poi si ferma, smentisce poi ricomincia a muoversi, sembra stretta fra la volontà di accontentare una parte della politica e il buon senso, forse prova pure vergogna per certe scelte di rovinare servizi esistenti e sbilanciarli in modo che non siano più funzionali e baricentrici, cercando di stare in equilibrio. Ma sappiamo che dietro questo atteggiamento si cela una chiara volontà di spostare reparti soltanto per accontentare questo o quel politico. Noi non ci stiamo. Malattie infettive deve restare a Ragusa che è centrale geograficamente in provincia. Siamo stati travolti dagli scandali di corruzione di diverse città siciliane dove Ragusa sembrerebbe essere rimasta immune, ma smantellare il servizio sanitario non è meno scandaloso”.

© Riproduzione riservata

