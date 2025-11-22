Don Peppe Stella nuovo Vicario Foraneo di Modica

Modica, 22 novembre 2025 – La comunità ecclesiale di Modica ha un nuovo punto di riferimento. Don Giuseppe Stella, parroco della Chiesa Madre San Pietro e del SS. Salvatore, è stato ufficialmente nominato Vicario Foraneo per il Vicariato di Modica.

Don Peppe Stella subentra nell’incarico a Fra Antonello Abbate, che ha guidato finora il Vicariato.

Il Vicario Foraneo è il sacerdote nominato dal Vescovo con il compito di coordinare l’attività pastorale tra le parrocchie del Vicariato (o Forania), vigilare sull’osservanza delle discipline ecclesiastiche e facilitare la collaborazione tra i sacerdoti della zona.

