  • 22 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Novembre 2025 -
Politica regionale

Fondi in Finanziaria per Artigianato e Agricoltura. Una spinta vitale per le nostre piccole imprese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Palermo, 22 novembre 2025 – Il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate, annuncia l’inserimento di importanti emendamenti governativi, ora trasmessi alla II Commissione Bilancio, che prevedono un significativo rifinanziamento della Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (Crias).Gli emendamenti, fortemente attesi dal comparto artigiano e agricolo, mirano a sbloccare l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato che, a causa dell’esigua disponibilità finanziaria del fondo unico della Crias, subivano attese anche superiori a un anno. “È un provvedimento fondamentale,” ha dichiarato l’Onorevole Abbate. “Da troppo tempo la Crias non vedeva l’immissione di fondi freschi per garantire lo scorrimento delle richieste di finanziamento. Sono lieto che il Governo Regionale e il Presidente Schifani, insieme all’Assessore al Bilancio, abbiano finalmente recepito queste esigenze, in linea con le iniziative che da mesi portiamo avanti per sostenere le piccole imprese.” Nello specifico, i due emendamenti autorizzano un doppio trasferimento di fondi per l’esercizio finanziario 2026, per un totale di 10 milioni di euro:5 milioni di euro a favore del Fondo unico a gestione separata della Crias per gli interventi in favore delle imprese artigiane. Questo stanziamento, richiesto a gran voce anche dalle associazioni di categoria, permetterà alle imprese artigiane, in attesa del transito della Crias all’Irca, di ricevere le erogazioni in tempi rapidi, essenziali per programmare interventi e restare competitive sul mercato. 5 milioni di euro in favore del fondo per le imprese agricole e per la pesca per l’emergenza siccità. Oltre a riorganizzare i finanziamenti scorte, questo fondo autorizzerà la Crias a concedere prestiti di conduzione a sportello e a tasso agevolato, cruciali per supportare le aziende agricole in estrema difficoltà a causa della prolungata crisi idrica in Sicilia. L’On. Abbate conclude auspicando una rapida approvazione: “Questi emendamenti rappresentano una grossa spinta per due comparti vitali della nostra economia, specialmente le piccole aziende, che sono il cuore pulsante della Regione. Poter finalmente offrire finanziamenti a tasso agevolato, restituibili in cinque anni, non è solo un aiuto, ma un atto dovuto per sostenere la crescita, l’occupazione e la resilienza del nostro tessuto produttivo in un momento di grande incertezza.”

583725
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube