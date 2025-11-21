Forza Italia. Sostegno al Sindaco di Ispica dopo sospensiva concessa dal Tar

Ispica, 21 novembre 2025 – Il Segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, prende atto con la dovuta cautela della decisione del Tar di concedere la sospensiva al ricorso presentato dal sindaco Innocenzo Leontini in seguito alla mozione di sfiducia votata la scorsa settimana. “Accogliamo la decisione del Tar con grande rispetto per l’autonomia della magistratura e con la consapevolezza che la giustizia farà il suo corso. Restiamo fiduciosi sull’esito finale del procedimento, la cui udienza è fissata per il 16 dicembre prossimo”, ha dichiarato il segretario provinciale Cugnata.

Forza Italia ribadisce il proprio sostegno convinto al sindaco Leontini, riconoscendo il valore del suo impegno e la dedizione dimostrata nell’amministrazione della città. “Continueremo a essere al fianco del nostro sindaco con la certezza che questa vicenda si risolverà positivamente per il bene della comunità che rappresenta”, ha aggiunto Cugnata.

Nel frattempo, grazie alla sospensiva concessa, il sindaco Leontini potrà continuare a esercitare le proprie funzioni, portando avanti con determinazione alcuni interventi amministrativi urgenti e necessari per il territorio.

Forza Italia della provincia di Ragusa conferma così la propria vicinanza e il pieno sostegno all’operato del sindaco, convinta che il rispetto delle norme debba sempre ispirare la condotta di tutti coloro che rappresentano le istituzioni e le comunità amministrate.

