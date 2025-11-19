Il Vittoria Calcio svolta in panchina: Antonio Figliomeni è il nuovo allenatore, Tudisco vice

VITTORIA, 19 Novembre 2025 – La dirigenza del Vittoria Calcio ha ufficializzato la svolta tecnica tanto attesa, affidando la guida della prima squadra ad Antonio Figliomeni. L’ex tecnico della Gioiosa Ionica, originario di Locri (Calabria), è stato scelto per imprimere una nuova direzione alla stagione biancorossa.

Figliomeni sarà affiancato da una figura di spessore e profonda conoscenza del campionato: Francesco Tudisco. La scelta della società è ricaduta su Tudisco, che era stato indicato fino a poche ore fa come possibile primo allenatore, per affiancarlo al nuovo tecnico. La dirigenza ha così rinunciato all’opzione Cacciola, che era invece sponsorizzata da una parte della rosa che lo aveva avuto a Gela. L’obiettivo è chiaro: garantire a Figliomeni il supporto di una figura che conosce bene la categoria, come dimostrato dalla sua recente esperienza al Modica come secondo di Pasquale Ferrara.

Con la panchina definita, l’attenzione si sposta ora sul campo e, soprattutto, sui giocatori. L’articolo lancia un messaggio inequivocabile alla squadra: “toccherà adesso ai giocatori fare la loro parte sul piano professionale”.

La dirigenza lamenta una mancanza di risultati e di impegno non all’altezza dei grandi investimenti effettuati sul mercato. Si legge che fin qui “nessuno ha dimostrato una sufficienza al pari di quanto investito senza risparmio alcuno dalla società”.

Il clima nello spogliatoio si fa dunque teso. Il “tempo degli alibi sembra terminato” in casa Vittoria e, dopo l’addio a Francofonte (pagato per una “cattiva gestione” nonostante il talento), non è escluso che la lista dei partenti possa allungarsi se l’atteggiamento professionale non cambierà radicalmente.

