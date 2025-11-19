  • 19 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Novembre 2025 -
Sport | Vittoria

Il Vittoria Calcio svolta in panchina: Antonio Figliomeni è il nuovo allenatore, Tudisco vice

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 19 Novembre 2025 – La dirigenza del Vittoria Calcio ha ufficializzato la svolta tecnica tanto attesa, affidando la guida della prima squadra ad Antonio Figliomeni. L’ex tecnico della Gioiosa Ionica, originario di Locri (Calabria), è stato scelto per imprimere una nuova direzione alla stagione biancorossa.

Figliomeni sarà affiancato da una figura di spessore e profonda conoscenza del campionato: Francesco Tudisco. La scelta della società è ricaduta su Tudisco, che era stato indicato fino a poche ore fa come possibile primo allenatore, per affiancarlo al nuovo tecnico. La dirigenza ha così rinunciato all’opzione Cacciola, che era invece sponsorizzata da una parte della rosa che lo aveva avuto a Gela. L’obiettivo è chiaro: garantire a Figliomeni il supporto di una figura che conosce bene la categoria, come dimostrato dalla sua recente esperienza al Modica come secondo di Pasquale Ferrara.

Con la panchina definita, l’attenzione si sposta ora sul campo e, soprattutto, sui giocatori. L’articolo lancia un messaggio inequivocabile alla squadra: “toccherà adesso ai giocatori fare la loro parte sul piano professionale”.

La dirigenza lamenta una mancanza di risultati e di impegno non all’altezza dei grandi investimenti effettuati sul mercato. Si legge che fin qui “nessuno ha dimostrato una sufficienza al pari di quanto investito senza risparmio alcuno dalla società”.

Il clima nello spogliatoio si fa dunque teso. Il “tempo degli alibi sembra terminato” in casa Vittoria e, dopo l’addio a Francofonte (pagato per una “cattiva gestione” nonostante il talento), non è escluso che la lista dei partenti possa allungarsi se l’atteggiamento professionale non cambierà radicalmente.

583378
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube