Aggravamento della misura: 26enne Gambiano in carcere a Ragusa

RAGUSA, 19 Novembre 2025 – La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un cittadino gambiano di 26 anni, trasferendolo in carcere.

Il giovane era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quanto imputato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ordinanza di aggravamento è stata emessa dal Tribunale di Ragusa, Sezione Penale, a seguito delle ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

Lo straniero era stato inizialmente arrestato lo scorso 2 luglio dagli agenti della Squadra Mobile, che avevano rinvenuto all’interno della sua abitazione, nel centro storico del capoluogo, diversi quantitativi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish, cocaina e crack. Per questo reato è stato recentemente condannato alla pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione.

Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, il 26enne è risultato assente dal domicilio in diverse occasioni, come accertato dal personale della Polizia di Stato (Squadra Mobile e Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) impegnato nei controlli.

Le violazioni sono state prontamente segnalate alla Procura della Repubblica, che ha richiesto e ottenuto dal Tribunale l’emissione del provvedimento di aggravamento. L’indagato è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale.

