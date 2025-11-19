  • 19 Novembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Droga nel sottosella: condannato a Ragusa 22enne con rito abbreviato

RAGUSA, 19 Novembre 2025 – Un giovane ragusano di 22 anni, arrestato lo scorso agosto dagli agenti della Sezione Volanti della Polizia di Stato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato condannato a un anno di reclusione e 1.200 euro di multa. La sentenza è stata emessa con il rito abbreviato.

Il ragazzo era stato fermato mentre si trovava in sella alla sua moto. La perquisizione aveva portato alla scoperta, nel sottosella del mezzo, di 10 grammi di cocaina già suddivisi in 20 dosi. La successiva perquisizione domiciliare aveva permesso di rinvenire ulteriori 37 grammi di marijuana nell’abitazione dell’indagato.

Il giudice unico del Tribunale di Ragusa,   Giovanni La Terra, ha applicato la pena e ha concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena e la non menzione.

Al termine del processo, il 22enne è stato rimesso in libertà su istanza dell’avvocato difensore, Enrico Cultrone. In precedenza, dopo la convalida dell’arresto, il giudice aveva disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione ai Carabinieri.

