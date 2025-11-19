  • 19 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 19 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Torna “Ragusa tra i Fotografi” da domenica col maestro Ivan Schirmenti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 19 novembre 2025 – Tornano i click d’autore a Ragusa: l’arte della fotografia si dà appuntamento per una nuova, imperdibile edizione di “Ragusa tra i Fotografi”, l’evento firmato Afi – Associazione Fotografi Iblei. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della fotografia professionale, in quella magia fatta di dettagli catturati con maestria, scenari mozzafiato e soggetti curiosi che raccontano storie attraverso uno scatto.

Dal 23 al 25 novembre, il suggestivo Poggio del Sole hotel, incastonato lungo la Sp Ragusa-Mare, tornerà a essere la cornice ideale per un workshop che promette di lasciare il segno. Dopo il successo delle edizioni passate, l’Afi ripropone questo appuntamento con ancora più entusiasmo, guidato dall’esperienza e dalla competenza del maestro Ivan Schirmenti.

Un’occasione preziosa non solo per affinare le tecniche, ma anche per riflettere sul ruolo del fotografo nell’era delle nuove tecnologie. “Abbiamo voluto dare continuità al nostro format – affermano il presidente Enzo Giummarra e il vice Ignazio Di Grandi – perché la richiesta di confronto e crescita da parte dei professionisti locali è stata altissima. Quest’anno, inoltre, apriamo le porte anche agli amatori, convinti che il dialogo tra diverse esperienze possa arricchire ulteriormente il valore dell’incontro”. Non mancheranno momenti dedicati alle nuove frontiere della fotografia, con un focus speciale sulle tecniche innovative rese possibili dall’intelligenza artificiale. Sarà un viaggio attraverso la creatività e la sperimentazione, dove il sapere tecnico si fonde con la sensibilità artistica. Per informazioni e iscrizioni: Enzo Giummarra (cell. 334.9185255) e Ignazio Di Grandi (cell. 333.6814891). Preparate le vostre macchine fotografiche e la vostra curiosità: il palco è pronto per accogliere chi, da sempre, vede il mondo attraverso un obiettivo.

583352
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube