  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

La denuncia di Ragusa in Movimento: “Diverse aree del centro storico al buio”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 18 novembre 2025 – “Non possiamo più far finta di nulla. La realtà sotto gli occhi di tutti merita risposte concrete e immediate”. Con queste parole, il presidente dell’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, interviene con decisione dopo le segnalazioni emerse in un recente post social di Raffaele Chiavola, che ha fotografato con lucidità e amarezza lo stato di degrado di una parte centrale della nostra città. “Le parole di Raffaele – sottolinea Mario Chiavola – non sono solo un grido di allarme, ma un invito a riflettere sullo stato di abbandono in cui versa una zona che dovrebbe rappresentare il cuore pulsante di Ragusa. Da via San Vito scendendo verso Ibla, troviamo un quadro desolante: assenza totale di luminarie natalizie, nonostante le prossime ricorrenze di Santa Lucia e Santo Spiridione che dovrebbero illuminare di significato e bellezza questi giorni. Peggio ancora, la pubblica illuminazione che lascia intere aree al buio, creando non solo disagi ma aumentando il senso di insicurezza”.
Il presidente di Ragusa in Movimento evidenzia come le problematiche non si limitino all’aspetto estetico: “Abbiamo a che fare con minidiscariche abusive che deturpano strade e angoli, garage trasformati in abitazioni di fortuna senza alcun rispetto per i requisiti minimi di abitabilità e sicurezza. Situazioni che raccontano di un degrado non solo urbano ma anche sociale. E poi la questione dei contratti di locazione regolari dietro cui si nascondono nuclei abitativi irregolari, con persone che non risultano residenti e che sfuggono, di conseguenza, anche ai normali controlli sulla gestione dei rifiuti”. Chiavola incalza: “Non è una questione di colori politici o di schieramenti. Tutti, nel tempo, hanno mancato l’obiettivo. Questo è un tema di dignità urbana, di rispetto per i cittadini che vivono e lavorano in questi quartieri, di qualità della vita per chi ogni giorno affronta disagi inaccettabili”. Ragusa in Movimento chiede un intervento urgente e coordinato da parte dell’amministrazione comunale: “Servono azioni concrete, non promesse. È necessario un piano di riqualificazione che riguardi non solo l’illuminazione e la pulizia, ma anche un controllo rigoroso sulle situazioni abitative irregolari. La città non può più voltarsi dall’altra parte. Il decoro urbano non è un lusso, è un diritto”. Il presidente conclude con un appello: “È tempo di guardare in faccia la realtà e agire. Non possiamo permettere che il cuore della nostra città smetta di battere. L’attenzione di chi amministra deve posarsi qui, a pochi passi dal palazzo di Città, dove il disagio è tangibile e la speranza dei cittadini chiede risposte”. Ragusa in Movimento si impegna a seguire da vicino la situazione, promuovendo incontri e confronti con i residenti, affinché la voce di chi vive questi problemi ogni giorno non resti inascoltata.

583255
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube