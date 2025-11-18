  • 18 Novembre 2025 -
  • 18 Novembre 2025 -
Cultura

Presentato al Bookcity il giallo thriller Assurdo ma vero della giornalista Valentina Raffa

Tempo di lettura: 2 minuti

Milano, 18 novembre 2025 – Il giallo thriller paranormal siciliano “Assurdo ma vero” di Valentina Raffa è stato presentato al Long Song Books&Cafè di Milano nell’ambito del Bookcity. “Come nasce una storia. Dialogo tra autori” è stata una serata dedicata ai retroscena di “Assurdo ma vero” in un dialogo con altri autori della Bookabook e con la moderatrice Alice Faravelli, editor della casa editrice.
“Vedere il fervore culturale di Milano e, soprattutto, farne anche parte è stata un’esperienza molto bella – commenta la Raffa -. È stata occasione di parlare del mio libro da un punto di vista inusuale, svelando alcune particolarità legate, ad esempio, alla stesura, che, come pure per il prossimo libro che è già in cantiere, è avvenuta di notte. Dopo una breve pausa ripartirò con nuove iniziative e progetti per portare in giro le investigazioni di Angel Messina”.
“Assurdo ma vero” narra di due fatti di cronaca lontani nel tempo, ma legati fra di loro da un filo conduttore. Quale sia il legame tra la scomparsa di una donna vent’anni fa e l’omicidio attuale di una bambina lo dovrà scoprire la giornalista Angel Messina, contattata dall’aldilà dalla donna scomparsa.

