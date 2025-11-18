Ispica, interrogazione all’ARS: “La Regione nomini subito il Commissario Straordinario”

Ispica, 18 novembre 2025 – I deputati regionali Nello Dipasquale (Partito Democratico), Stefania Campo (Movimento 5 Stelle) e Ismaele La Vardera (Controcorrente) hanno presentato un’interrogazione al Presidente della Regione per chiedere la nomina urgente del Commissario Straordinario che dovrà guidare il Comune di Ispica dopo l’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Innocenzo Leontini.

L’atto richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12 novembre 2025, con cui l’aula ha formalizzato la sfiducia al primo cittadino ai sensi della normativa vigente (art. 52 del Dlgs 267/2000, art. 10 della L.R. 35/97 e Statuto comunale). Una decisione che determina automaticamente lo scioglimento degli organi e rende necessaria la tempestiva nomina di un Commissario da parte della Regione.

I tre parlamentari sottolineano come, nonostante la procedura sia avviata da giorni, il Governo regionale non abbia ancora provveduto all’insediamento del Commissario, lasciando il Comune in una situazione di incertezza istituzionale che potrebbe pregiudicare il buon andamento amministrativo.

“Chiediamo alla Regione di intervenire senza ulteriori ritardi” dichiarano Dipasquale, Campo e La Vardera. “È indispensabile garantire continuità amministrativa, tutela degli uffici e serenità alla comunità locale. La legge è chiara e non c’è alcun motivo per procrastinare la nomina del Commissario Straordinario”.

I deputati chiedono quindi al Presidente della Regione di procedere con urgenza all’adozione del provvedimento, così da accompagnare l’ente fino all’insediamento dei prossimi organi eletti nella prima tornata utile.

