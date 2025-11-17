Modica. L’Istituto Archimede alla scoperta delle Istituzioni Europee

Modica, 17 novembre 2025 – L’Istituto “Archimede” di Modica ha da poco concluso un’entusiasmante esperienza formativa, visitando le Istituzioni europee di Bruxelles insieme alla scuola partner DSA di Amsterdam, nell’ambito di un progetto Erasmus finanziato con i fondi PNRR-Next Generation EU.

La mobilità si è svolta dal 10 al 14 novembre ed ha coinvolto un gruppo composto da 20 studenti, 3 docenti – i professori Graziella Corallo, Mariella Di Rosa e Giorgio Rizza – e dal Dirigente Scolastico Rosolino Balistrieri. Il gruppo ha avuto l’opportunità di visitare il Parlamento Europeo, accedendo all’Emiciclo, la grande sala che ospita i 720 deputati europei, durante una sessione plenaria. Docenti e studenti hanno assistito ai lavori dell’Assemblea coordinati dalla presidente Roberta Metsola e agli interventi di vari parlamentari, espressi in inglese, francese o nella lingua madre, mentre gli interpreti traducevano simultaneamente per i deputati presenti. Prima dell’ingresso all’Emiciclo, una guida ha illustrato in inglese la composizione del Parlamento, i gruppi politici e le regole delle elezioni e delle deliberazioni, rivolgendosi ad un gruppo internazionale di studenti provenienti da varie scuole europee.

L’Archimede di Modica e la DSA di Amsterdam hanno visitato insieme anche il Comitato Europeo delle Regioni, l’istituzione che rappresenta gli enti locali europei e che, attraverso i propri membri, esprime pareri al Parlamento e alla Commissione, per tutelare gli interessi territoriali. Accolti da un funzionario del Comitato nella sala delle riunioni, gli studenti hanno potuto conoscere il ruolo di questo organo e interagire con il funzionario, ponendo domande e approfondendo i temi trattati. La visita al Parlamentarium e la Casa della Storia Europea ha permesso agli studenti di ripercorrere, grazie ai percorsi multimediali e interattivi, l’evoluzione dell’Europa e delle sue Istituzioni dal dopoguerra ad oggi.

Oltre al moderno Quartiere Europeo, dove sono concentrate tutte le Istituzioni europee, il gruppo italo-olandese ha esplorato anche il centro storico di Bruxelles: la Grand-Place, con i suoi edifici fiabeschi in stile gotico e barocco fiammingo, patrimonio UNESCO e considerata una delle piazze più belle al mondo; le Gallerie Reali Saint-Hubert, il celebre Manneken Pis, la zona del Mont des Arts, con la sua terrazza panoramica e i giardini, location ideale per attività e giochi di gruppo che hanno favorito la socializzazione e lo scambio culturale.

La visita al museo del cioccolato “Choco-Story” è stata una vera immersione nel mondo del cacao e del cioccolato, dalle origini in Amazzonia fino alla famosa pralina belga. Gli studenti hanno così approfondito la conoscenza di uno dei prodotti simbolo della città, insieme ai waffle, alle “frites” e alla tradizionale birra d’abbazia, visibili in ogni angolo delle stradine acciottolate e affollate del centro.

Bruxelles si è rivelata una città dinamica e multilingue, animata da turisti e giovani che gravitano attorno alle Istituzioni europee. Le studentesse e gli studenti dell’Archimede hanno potuto vedere da vicino come funziona la democrazia europea e come vengono prese decisioni che incidono sulla vita di tutti noi, dando concretezza allo studio di “Cittadinanza europea e istituzioni comunitarie” affrontato nelle discipline di Diritto e Educazione Civica a scuola.

Oltre all’arricchimento culturale, linguistico e professionale, questa esperienza ha offerto agli studenti una preziosa apertura verso le numerose opportunità offerte dall’Unione Europea, di cui potranno beneficiare nel loro futuro percorso universitario o nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.

Salva