  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
Comiso | Cronaca nera

Incidente sulla Comiso-Pedalino: Auto contro un Muro. Autista sotto shock per malore

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 17 Novembre 2025 – Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 4 (SP 4), nel tratto che collega Comiso a Pedalino. L’episodio, avvenuto intorno alle  14, ha visto coinvolta una singola vettura che è andata a schiantarsi contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la causa scatenante dell’incidente sarebbe stato un malore improvviso che ha colto l’autista alla guida. L’uomo avrebbe subito un forte offuscamento della vista che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, terminando la sua corsa contro una struttura muraria a lato della carreggiata.

Nonostante la violenza dell’impatto, le conseguenze fisiche per l’autista sono state, fortunatamente, lievi. L’uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario sul posto ed è apparso in stato di shock a seguito del malore e dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Comiso che hanno eseguito i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

Per garantire la sicurezza e la rapida ripresa della circolazione, l’azienda Sicurezza e Ambiente S.p.A. è intervenuta tempestivamente per rimuovere i detriti e ripristinare le condizioni ottimali della carreggiata, che è stata poi riaperta regolarmente al traffico veicolare.

(Foto di Franco Assenza)

583208
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube