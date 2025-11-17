Incidente sulla Comiso-Pedalino: Auto contro un Muro. Autista sotto shock per malore

COMISO, 17 Novembre 2025 – Incidente stradale autonomo nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 4 (SP 4), nel tratto che collega Comiso a Pedalino. L’episodio, avvenuto intorno alle 14, ha visto coinvolta una singola vettura che è andata a schiantarsi contro un muro.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la causa scatenante dell’incidente sarebbe stato un malore improvviso che ha colto l’autista alla guida. L’uomo avrebbe subito un forte offuscamento della vista che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, terminando la sua corsa contro una struttura muraria a lato della carreggiata.

Nonostante la violenza dell’impatto, le conseguenze fisiche per l’autista sono state, fortunatamente, lievi. L’uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario sul posto ed è apparso in stato di shock a seguito del malore e dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Comiso che hanno eseguito i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica del sinistro.

Per garantire la sicurezza e la rapida ripresa della circolazione, l’azienda Sicurezza e Ambiente S.p.A. è intervenuta tempestivamente per rimuovere i detriti e ripristinare le condizioni ottimali della carreggiata, che è stata poi riaperta regolarmente al traffico veicolare.

(Foto di Franco Assenza)

