Terremoto nel Vittoria Calcio. Dopo l’allenatore di dimette anche il DS, Restuccia

Vittoria, 17 Novembre 2025 – E’ un terremoto sportivo quello che sta accadendo in queste ultime ore nel Vittoria Calcio. In tarda mattinata erano state annunciate le dimissioni dell’allenatore Giovanni Campanella e qualche ora dopo arrivano anche quelle del Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia. “La società -si legge in un sintetico comunicato – dopo un confronto sereno, ha deciso di accettarle. Il FC Vittoria desidera ringraziarlo per la professionalità dimostrata nel percorso svolto insieme e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera nel mondo del calcio”.

