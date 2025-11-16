Volley. La Green Sport Modica vince ancora e mantiene la testa della classifica

Modica, 16 novembre 2025 – Non c’è 2 senza 3 per la Green Sport Modica che c’entra la terza vittoria consecutiva nel campionato di serie D femminile in un match molto equilibrato, una vittoria che consente al sestetto modicano di mantenere la testa della classifica del girone D.

Al Tensostatico di Carlentini il sestetto del trio Borgese-Failla e Pellegrino pur soffrendo in alcuni tratti della di gara riesce ad avere la meglio sulla formazione di casa guidata da coach Marsano per 3 a 1.

Nel primo set la compagine modicana con una buona trama di gioco riesce a far suo il set con il punteggio di 25/19.

Richiamate alla concentrazione da coach Marsano, Capitan Fisicaro & Co impongo il loro gioco ciò consente alla formazione di casa di conquistare il secondo set sul punteggio di 25/14.

Il terzo set è molto equilibrato con le due formazioni che non si risparmiano ma alla fine Melilli & Co fanno loro il set con il punteggio di 25/22.

Avanti 2 a 1, il quarto set si mette subito bene per il sestetto modicano che riesce mantenere un vantaggio di 4 lunghezze fino al 24/20 quando complice una reazione del sestetto di casa fissa il punteggio sul 24 pari, ma Melilli & Co con due attacchi chiudono il set a loro favore con il punteggio di 26/24.

Arriva così la terza vittoria consecutiva per la compagine modicana che resta a punteggio pieno e mantiene la testa della classifica.

Da lunedì le ragazze green saranno a lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga di domenica 23 novembre contro la Fitness Solarino.

GP CARLENTINI 1 – ASD GREEN SPORT 3

(19-25;25-14;22-25;24-26)

