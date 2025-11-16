Modica, otto DASPO per i disordini dopo la gara Puteoli Real Normanna–Modica Calcio

Caserta, 16 Novembre 2025 – Il Questore di Caserta ha disposto l’emissione di otto provvedimenti DASPO nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti nei disordini avvenuti lo scorso giugno, al termine dell’incontro di calcio Puteoli Real Normanna–Modica Calcio. Le misure, della durata compresa tra i tre e i quattro anni – per un totale di 31 anni complessivi – sono state formulate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, sulla base degli elementi raccolti durante l’attività investigativa. Le indagini, condotte dalla Digos della Questura di Caserta e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, hanno permesso di identificare i soggetti ritenuti responsabili di aver bloccato la circolazione stradale mediante l’accensione e il lancio di petardi e altri oggetti, creando una situazione di concreto pericolo per l’incolumità dei viaggiatori. Per tali condotte, gli otto tifosi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento prevede il divieto di accesso a tutti i luoghi e gli impianti sportivi del territorio nazionale, dove si disputano manifestazioni sportive. Il divieto è valido anche all’estero, nel caso in cui si svolgano partite – ufficiali o amichevoli – che vedano coinvolte squadre di calcio italiane. L’azione rientra nel più ampio impegno delle forze dell’ordine volto a garantire sicurezza e legalità in occasione degli eventi sportivi, prevenendo episodi di violenza e comportamenti pericolosi per la collettività.

