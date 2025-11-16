  • 16 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 16 Novembre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Modica, otto DASPO per i disordini dopo la gara Puteoli Real Normanna–Modica Calcio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Caserta, 16 Novembre 2025 – Il Questore di Caserta ha disposto l’emissione di otto provvedimenti DASPO nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti nei disordini avvenuti lo scorso giugno, al termine dell’incontro di calcio Puteoli Real Normanna–Modica Calcio. Le misure, della durata compresa tra i tre e i quattro anni – per un totale di 31 anni complessivi – sono state formulate dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, sulla base degli elementi raccolti durante l’attività investigativa. Le indagini, condotte dalla Digos della Questura di Caserta e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Aversa, hanno permesso di identificare i soggetti ritenuti responsabili di aver bloccato la circolazione stradale mediante l’accensione e il lancio di petardi e altri oggetti, creando una situazione di concreto pericolo per l’incolumità dei viaggiatori. Per tali condotte, gli otto tifosi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.  Il provvedimento prevede il divieto di accesso a tutti i luoghi e gli impianti sportivi del territorio nazionale, dove si disputano manifestazioni sportive. Il divieto è valido anche all’estero, nel caso in cui si svolgano partite – ufficiali o amichevoli – che vedano coinvolte squadre di calcio italiane. L’azione rientra nel più ampio impegno delle forze dell’ordine volto a garantire sicurezza e legalità in occasione degli eventi sportivi, prevenendo episodi di violenza e comportamenti pericolosi per la collettività.

583080
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube