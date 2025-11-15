  • 15 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa, dieci anni di impegno per l’inclusione: al via il Corso di Alfabetizzazione 2025

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 15 novembre 2025 – Ci sono anniversari che non si misurano solo in anni, ma in passi condivisi. Dieci anni fa ADRA Italia e la Chiesa Avventista di Ragusa hanno acceso una piccola luce: un corso di alfabetizzazione pensato per chi cercava nuove parole per raccontare la propria vita. Da allora quella luce non si è mai spenta. Ha illuminato strade, attraversato confini, accolto speranze. E oggi, a dieci anni di distanza, continua a brillare più forte.

Il 13 novembre è iniziata una nuova edizione del “Corso di Alfabetizzazione 2025”, che ancora una volta trasforma la sede dell’Ente Ecclesiastico Adra Italia, in Via Australia snc, in un luogo di incontro e rinascita. Qui le parole non sono solo vocaboli da imparare, ma chiavi che aprono porte: alla conoscenza, al lavoro, alla cittadinanza, alla fiducia in sé.

Dal 13 novembre al 13 dicembre 2025, il percorso guiderà i partecipanti attraverso un viaggio fatto di teoria e pratica, di scoperte e comprensioni. La dott.ssa Stefania Sudano li accompagnerà nei primi passi della lingua; il dott. Giuseppe Iacono offrirà mappe e bussola attraverso lezioni di geografia ed educazione civica; il Past. Daniele Passaretta favorirà un dialogo interculturale che ogni anno intreccia culture, memorie e orizzonti diversi.

Accanto alle parole, ci sono i gesti concreti: due percorsi professionalizzanti – per alimentaristi e per mulettisti – pensati per trasformare le competenze acquisite in opportunità reali. Perché la dignità passa anche dall’autonomia, dalla possibilità di dire “posso farcela”.

E in questo decimo anno, un momento avrà un valore ancora più profondo. Durante la cerimonia conclusiva torneranno alcuni ex corsisti, ormai adulti nel proprio percorso. Racconteranno come, grazie a questo progetto, abbiano trovato un lavoro, un equilibrio nuovo, un posto nel tessuto vivo della città. Le loro parole renderanno visibile ciò che spesso resta invisibile: il cambiamento silenzioso che l’istruzione può generare, un passo alla volta.

La cerimonia finale si terrà sabato 13 dicembre alle ore 10:00. Sarà un momento di festa, di riconoscenza, di comunità: la consegna degli attestati, gli abbracci, le storie condivise, il calore delle autorità, dei docenti e di tutti coloro che credono nel valore di questo percorso.

Le lezioni si svolgeranno nei pomeriggi, dalle 15:00 alle 18:00, e in alcune mattine, dalle 9:00 alle 12:30.

ADRA Italia di Ragusa, insieme alla Chiesa Cristiana Avventista, continua a coltivare un impegno semplice e potente: offrire istruzione come terreno fertile per far germogliare dignità, inclusione e futuro.

Direttore del Corso: Giorgio Bella – Ref. ADRA: Carmela Cascone.

583036
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube