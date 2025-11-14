  • 14 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Ritorno alle origini per la “Giovanni XXIII” di Modica: cinque classi tornano al plesso storico

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 Novembre 2025 – Cinque classi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Albo-Giovanni XXIII” di Modica sono tornate nella loro sede originaria di Via Fabrizio, dopo aver occupato l’ex plesso Gensal per oltre dieci anni.

L’Assessore alle Politiche educative, Concetta Spadaro, e l’Assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, hanno confermato il rientro, dichiarando che gli interventi necessari per rendere agibile il plesso storico sono stati completati.   Si tratta di una prima media, una seconda e tre terze. Assieme agli Assessori, erano presenti il Sindaco Maria Monisteri Caschetto e il consigliere comunale Leandro Giurdanella.

Gli amministratori hanno riscontrato un “piacere generalizzato” tra docenti e allievi. La responsabile di plesso, la professoressa Donatella Denaro, ha espresso grande soddisfazione, un sentimento condiviso anche dagli studenti.

Nonostante la maggior parte degli alunni non avesse mai frequentato la sede storica, hanno manifestato entusiasmo nel poter finalmente studiare nelle aule dove sono state scritte “pagine importanti della scuola dell’obbligo” della città e dove si sono formate molte generazioni della Modica odierna.

Il ritorno al plesso di via Fabrizio è stato descritto come un vero e proprio “sentirsi a casa” per l’intera comunità scolastica.

© Riproduzione riservata

