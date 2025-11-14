Due stranieri irregolari espulsi. I risultati del controllo Interforze a Vittoria

VITTORIA, 14 Novembre 2025 – Un’articolata operazione interforze, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e del degrado urbano, si è conclusa a Vittoria con il fermo di due stranieri extracomunitari irregolari e l’avvio delle procedure di espulsione per uno di loro.
L’operazione, condotta in attuazione delle direttive del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ha coinvolto in modo coordinato Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.
Nel corso dell’attività sono state controllate 8 unità abitative in aree urbane a rischio; identificati 26 stranieri extracomunitari di cui due sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Un cittadino tunisino sarà accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta per la successiva espulsione.
L’intervento è stato incentrato sulla verifica degli affitti irregolari e delle false residenze, fenomeni che causano degrado, sovraffollamento e possono coprire illeciti legati al conseguimento fraudolento di permessi di soggiorno o ricongiungimenti familiari.
La strategia, già sperimentata con successo nel centro storico di Ragusa, prevede l’attivazione di una task force che include anche l’Agenzia delle Entrate, consentendo controlli incrociati e un approccio più efficace al ripristino della legalità.
L’operazione, che sarà ripetuta, mira a contrastare anche lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione e la microcriminalità che alimentano l’allarme sociale nel territorio di Vittoria.
Il Prefetto di Ragusa ha espresso il suo ringraziamento a tutte le Forze in campo, sottolineando la valenza strategica di tali operazioni per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.