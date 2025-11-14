  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Due stranieri irregolari espulsi. I risultati del controllo Interforze a Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 14 Novembre 2025 – Un’articolata operazione interforze, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa e del degrado urbano, si è conclusa a Vittoria con il fermo di due stranieri extracomunitari irregolari e l’avvio delle procedure di espulsione per uno di loro.

L’operazione, condotta in attuazione delle direttive del Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, ha coinvolto in modo coordinato Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Nel corso dell’attività sono state controllate 8 unità abitative in aree urbane a rischio;   identificati 26 stranieri extracomunitari di cui due  sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Un cittadino tunisino sarà accompagnato al Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta per la successiva espulsione.

L’intervento è stato incentrato sulla verifica degli affitti irregolari e delle false residenze, fenomeni che causano degrado, sovraffollamento e possono coprire illeciti legati al conseguimento fraudolento di permessi di soggiorno o ricongiungimenti familiari.

La strategia, già sperimentata con successo nel centro storico di Ragusa, prevede l’attivazione di una task force che include anche l’Agenzia delle Entrate, consentendo controlli incrociati e un approccio più efficace al ripristino della legalità.

L’operazione, che sarà ripetuta, mira a contrastare anche lo spaccio di stupefacenti, la prostituzione e la microcriminalità che alimentano l’allarme sociale nel territorio di Vittoria.

Il Prefetto di Ragusa ha espresso il suo ringraziamento a tutte le Forze in campo, sottolineando la valenza strategica di tali operazioni per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

582936
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube