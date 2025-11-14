Conferimento illecito di rifiuti, multe salate, auto sequestrate, patenti sospese a Scicli

Scicli, 14 novembre 2025 – La lotta all’inciviltà e all’abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Scicli si inasprisce, con la Polizia Locale, diretta dal comandante Maria Rosa Portelli, che ha dato conto di due gravi episodi, parte di una serie di sanzioni eseguite in questi giorni. I trasgressori sono stati identificati grazie all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nascosti e telecamere mobili posizionate nei punti critici.

Il caso più grave è stato registrato a Playa Grande. Un cittadino, colto in flagrante dalle telecamere mentre conferiva illecitamente i rifiuti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze per il trasgressore sono state pesantissime: sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti, sospensione della patente di guida per un mese.

La sanzione è stata applicata ai sensi dell’art. 255, comma 1, del Testo Unico Ambientale.

Un secondo episodio è avvenuto in pieno centro storico, in via Tagliamento. Anche in questo caso, un cittadino è stato filmato mentre abbandonava rifiuti indifferenziati accanto a un cestino di raccolta, anziché conferirli correttamente presso la propria residenza.

Per questa infrazione, la Polizia Locale ha comminato una multa di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 255, comma 2, del medesimo Testo Unico Ambientale.

La Polizia Locale ha confermato che l’utilizzo della tecnologia per il monitoraggio e l’identificazione degli “incivili” sta portando a risultati concreti, costando molto caro ai trasgressori.

rifiuti Playa Grande

Salva