  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Scicli

Conferimento illecito di rifiuti, multe salate, auto sequestrate, patenti sospese a Scicli

Gli illeciti sanzionati dalla Polizia Locale a Playa Grande e in via Tagliamento
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 14 novembre 2025 –  La lotta all’inciviltà e all’abbandono illecito dei rifiuti nel territorio di Scicli si inasprisce, con la Polizia Locale, diretta dal comandante Maria Rosa Portelli, che ha dato conto di due gravi episodi, parte di una serie di sanzioni eseguite in questi giorni. I trasgressori sono stati identificati grazie all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nascosti e telecamere mobili posizionate nei punti critici.

Il caso più grave è stato registrato a Playa Grande. Un cittadino, colto in flagrante dalle telecamere mentre conferiva illecitamente i rifiuti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

Le conseguenze per il trasgressore sono state pesantissime: sequestro dell’autovettura utilizzata per il trasporto dei rifiuti, sospensione della patente di guida per un mese.

La sanzione è stata applicata ai sensi dell’art. 255, comma 1, del Testo Unico Ambientale.

Un secondo episodio è avvenuto in pieno centro storico, in via Tagliamento. Anche in questo caso, un cittadino è stato filmato mentre abbandonava rifiuti indifferenziati accanto a un cestino di raccolta, anziché conferirli correttamente presso la propria residenza.

Per questa infrazione, la Polizia Locale ha comminato una multa di 1.000 euro, ai sensi dell’art. 255, comma 2, del medesimo Testo Unico Ambientale.

La Polizia Locale ha confermato che l’utilizzo della tecnologia per il monitoraggio e l’identificazione degli “incivili” sta portando a risultati concreti, costando molto caro ai trasgressori.

rifiuti Playa Grande

582924
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube