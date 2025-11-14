  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Modica sotto i riflettori di Rai 3: turismo sostenibile e bellezze UNESCO

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 Novembre 2025 – Modica protagonista di una vetrina nazionale e regionale su Rai3, prima a Buongiorno Italia, e poi su Rai 3 Sicilia, per promuovere le sue bellezze e il suo nuovo modello di turismo esperienziale e sostenibile.

L’Assessore Tino Antoci ha sottolineato che l’obiettivo è mostrare una Modica che va “oltre l’incanto del barocco”. Al centro della narrazione vi è il progetto “Modica città ecosostenibile”, un investimento di un milione di euro finalizzato a potenziare la mobilità pulita.

 L’investimento prevede l’introduzione di biciclette, golf car e auto elettriche per i visitatori. Il progetto non si limita ai mezzi, ma include anche l’espansione delle piste ciclabili e la realizzazione di una ciclovia intercomunale di oltre 150 chilometri.

Giorgio Caccamo, gestore delle attrezzature per le Pro Loco provinciali, ha illustrato le prospettive operative di questa iniziativa.

Durante la trasmissione, la guida turistica Sabrina Tavolacci ha intrecciato il racconto sulle meraviglie del territorio, includendo i siti UNESCO, le chiese barocche e l’unicità della luce modicana. L’Assessore Antoci ha evidenziato che l’iniziativa si basa su una visione che unisce patrimonio, natura e sport, promuovendo un turismo che “non ‘consuma’ Modica ma la vive”.

La promozione ha toccato il mare cristallino, i percorsi escursionistici e il suggestivo canyon di Cava Ispica, descritto come uno scrigno di storia e biodiversità. L’Amministrazione intende accompagnare i visitatori in un’esperienza lenta e autentica, sostenendo che Modica è “una narrazione da percorrere” e non solo “una cartolina da guardare”.

582917
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube