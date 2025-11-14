Acate, consegnati i lavori di rigenerazione urbana di piazza Matteotti e via Galilei

Acate, 14 novembre 2025 – Sono stati consegnati i lavori all’impresa che si è aggiudicata la gara per la riqualificazione urbana che interesserà piazza Matteotti e via Galilei. A presenziare oltre al sindaco di Acate Gianfranco Fidone e ai componenti della giunta e della maggioranza consiliare, anche il rappresentante dell’impresa affidataria dei lavori ed il direttore dei lavori.

L’importo del finanziamento è di 98mila euro e Fidone illustra i dettagli della progettualità: “Ancora un cantiere che si apre ad Acate. Ancora un intervento importante per migliorare la nostra comunità. Grazie a un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate abbiamo ottenuto, dalla Regione, un finanziamento che consentirà un importante restyling di un luogo simbolo per la socialità acatese: piazza Matteotti. Infatti sarà una piazza rimodernata, verde, con nuove alberature e pavimentazione. Un luogo che rinascerà e che contribuirà a far rivivere Acate”.

“Inoltre gli interventi interesseranno anche lo spartitraffico e la rotonda di via Galileo Galilei con il verde, la nuova pavimentazione e inoltre la rotonda verrà ricostruita a filo strada, in modo tale da rendere l’intervento il meno invasivo possibile. In questo modo ripristineremo il decoro urbano, miglioreremo la viabilità e l’aspetto di Acate. Continuiamo a lavorare per il cambiamento e la mole di finanziamenti ottenuti ne è la testimonianza tangibile”.

