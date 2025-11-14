  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Acate | Politica

Acate, consegnati i lavori di rigenerazione urbana di piazza Matteotti e via Galilei

Fidone: "Continua il cambiamento"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 14 novembre 2025 – Sono stati consegnati i lavori all’impresa che si è aggiudicata la gara per la riqualificazione urbana che interesserà piazza Matteotti e via Galilei. A presenziare oltre al sindaco di Acate Gianfranco Fidone e ai componenti della giunta e della maggioranza consiliare, anche il rappresentante dell’impresa affidataria dei lavori ed il direttore dei lavori.

L’importo del finanziamento è di 98mila euro e Fidone illustra i dettagli della progettualità: “Ancora un cantiere che si apre ad Acate. Ancora un intervento importante per migliorare la nostra comunità. Grazie a un emendamento dell’onorevole Ignazio Abbate abbiamo ottenuto, dalla Regione, un finanziamento che consentirà un importante restyling di un luogo simbolo per la socialità acatese: piazza Matteotti. Infatti sarà una piazza rimodernata, verde, con nuove alberature e pavimentazione. Un luogo che rinascerà e che contribuirà a far rivivere Acate”.

“Inoltre gli interventi interesseranno anche lo spartitraffico e la rotonda di via Galileo Galilei con il verde, la nuova pavimentazione e inoltre la rotonda verrà ricostruita a filo strada, in modo tale da rendere l’intervento il meno invasivo possibile. In questo modo ripristineremo il decoro urbano, miglioreremo la viabilità e l’aspetto di Acate. Continuiamo a lavorare per il cambiamento e la mole di finanziamenti ottenuti ne è la testimonianza tangibile”.

582918
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube