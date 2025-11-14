  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Lavori per coprire il “buco” di Via Kennedy entro la fine dell’anno. Parola del sindaco

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 14 novembre 2025 -Buone notizie per il “buco” di Via Kennedy, in prossimità della scuola elementare “Raganzino”. Da quanto riferisce il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, entro la fine dell’anno in corso c’è una buonissima probabilità che possano riprendere i lavori per ripristinare l’opera, con ovvia soddisfazione dei residenti della zona, sofferenti per una situazione al limite della disperazione.
Lavori che saranno sub-appaltati ad una ditta di Catania, la quale, nei prossimi giorni, verrà ad effettuare un sopralluogo per poi prendere contezza dei lavori da fare. “Si è trovato un accordo sull’ultima perizia di variante – dice Roberto Ammatuna – e quindi i lavori potrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Abbiamo posto come condizione che, come primo step, deve essere proprio la copertura della vasca di laminazione”.
Dito puntato da parte del sindaco di Pozzallo contro la modalità per l’assegnazione dei lavori tramite gare pubbliche. “I ribassi eccessivi – dice ancora Ammatuna – nelle gare d’appalto per lavori possono portare a problemi come la possibile non corretta esecuzione dell’opera, rallentamenti e contenziosi, a causa dell’impossibilità di sostenere i costi. Sono alcune ditte soprattutto della Sicilia occidentale a fare queste operazioni. Un Comune come il nostro che appalta molti lavori, se incappa in una ditta poco seria, rischia di non portare a termine quanto sperato, con problemi che possono ripercuotersi nel tempo”.
Tutto è partito l’undici ottobre del 2022 quando iniziarono i lavori per prevenire gli allagamenti che sono provocati da una insufficienza degli impianti di smaltimento delle acque piovane. L’obiettivo era migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di esondazione che in passato hanno messo a rischio abitazioni, attività produttive e infrastrutture viarie.
Dal blocco dei lavori alle lamentele dei cittadini il passo, poi, è stato breve. Oggi, finalmente, la soluzione al problema con la conclusione dei lavori prevista per i primi mesi del 2026.

582915
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube