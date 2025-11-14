Pozzallo. Lavori per coprire il “buco” di Via Kennedy entro la fine dell’anno. Parola del sindaco

Pozzallo, 14 novembre 2025 -Buone notizie per il “buco” di Via Kennedy, in prossimità della scuola elementare “Raganzino”. Da quanto riferisce il primo cittadino di Pozzallo, Roberto Ammatuna, entro la fine dell’anno in corso c’è una buonissima probabilità che possano riprendere i lavori per ripristinare l’opera, con ovvia soddisfazione dei residenti della zona, sofferenti per una situazione al limite della disperazione.

Lavori che saranno sub-appaltati ad una ditta di Catania, la quale, nei prossimi giorni, verrà ad effettuare un sopralluogo per poi prendere contezza dei lavori da fare. “Si è trovato un accordo sull’ultima perizia di variante – dice Roberto Ammatuna – e quindi i lavori potrebbero iniziare entro la fine dell’anno. Abbiamo posto come condizione che, come primo step, deve essere proprio la copertura della vasca di laminazione”.

Dito puntato da parte del sindaco di Pozzallo contro la modalità per l’assegnazione dei lavori tramite gare pubbliche. “I ribassi eccessivi – dice ancora Ammatuna – nelle gare d’appalto per lavori possono portare a problemi come la possibile non corretta esecuzione dell’opera, rallentamenti e contenziosi, a causa dell’impossibilità di sostenere i costi. Sono alcune ditte soprattutto della Sicilia occidentale a fare queste operazioni. Un Comune come il nostro che appalta molti lavori, se incappa in una ditta poco seria, rischia di non portare a termine quanto sperato, con problemi che possono ripercuotersi nel tempo”.

Tutto è partito l’undici ottobre del 2022 quando iniziarono i lavori per prevenire gli allagamenti che sono provocati da una insufficienza degli impianti di smaltimento delle acque piovane. L’obiettivo era migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di esondazione che in passato hanno messo a rischio abitazioni, attività produttive e infrastrutture viarie.

Dal blocco dei lavori alle lamentele dei cittadini il passo, poi, è stato breve. Oggi, finalmente, la soluzione al problema con la conclusione dei lavori prevista per i primi mesi del 2026.

