Politica | Pozzallo

Pozzallo. Palazzo Musso, rescissione del contratto con l’impresa aggiudicataria e rimozione cantiere

Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 14 novembre 2025 – Dopo un lungo contenzioso con l’Impresa aggiudicataria, che ha portato alla
risoluzione del contratto, finalmente la stessa ha iniziato la rimozione del cantiere e lo sgombero totale delle aree di lavoro con le relative pertinenze.
Sono stati già eseguiti più del 70% dei lavori.
La strada che l’Amministrazione Comunale dovrà percorrere è quella di
consultare le altre Imprese secondo l’ordine della graduatoria della gara di appalto già
eseguita o in subordine espletare una nuova gara.
Palazzo Musso, prima sede del Comune di Pozzallo, e’ un gioiello
architettonico in stile liberty, che subito dopo la conclusione del restauro sarà destinato
a Centro di aggregazione sociale e culturale.

582906
© Riproduzione riservata

