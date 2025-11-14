Pozzallo. Palazzo Musso, rescissione del contratto con l’impresa aggiudicataria e rimozione cantiere

Pozzallo, 14 novembre 2025 – Dopo un lungo contenzioso con l’Impresa aggiudicataria, che ha portato alla
risoluzione del contratto, finalmente la stessa ha iniziato la rimozione del cantiere e lo sgombero totale delle aree di lavoro con le relative pertinenze.
Sono stati già eseguiti più del 70% dei lavori.
La strada che l’Amministrazione Comunale dovrà percorrere è quella di
consultare le altre Imprese secondo l’ordine della graduatoria della gara di appalto già
eseguita o in subordine espletare una nuova gara.
Palazzo Musso, prima sede del Comune di Pozzallo, e’ un gioiello
architettonico in stile liberty, che subito dopo la conclusione del restauro sarà destinato
a Centro di aggregazione sociale e culturale.
- 14 Novembre 2025 -