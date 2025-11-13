  • 13 Novembre 2025 -
Ispica | Politica regionale

Ispica senza Sindaco: “Finisce l’era Leontini, sconfitto dai ‘suoi’ e dalla supponenza”

Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 13 Novembre 2025 – Innocenzo Leontini non è più il sindaco di Ispica. All’indomani dell’approvazione della mozione di sfiducia da parte del Consiglio comunale, arriva il commento congiunto dei deputati regionali Stefania Campo (M5S) e Nello Dipasquale (PD), che non lesinano critiche all’ex primo cittadino.

Secondo i due esponenti politici, la caduta di Leontini è stata una débâcle su più fronti: «Finisce l’era Leontini, sconfitto non solo dalle opposizioni ma anche da chi prima aveva creduto in lui. Evidentemente ha tradito le promesse elettorali, tanto che la sua azione di governo si è rivelata fallimentare».

Campo e Dipasquale puntano il dito non solo contro la gestione amministrativa, ma anche contro lo stile politico dell’ex Sindaco: «Dall’altra parte, la sua stessa supponenza politica e l’incapacità di saper rinnovare Ispica non hanno giocato a suo favore».

Con la città in attesa del voto, M5S e PD chiedono ora un intervento deciso della Regione. L’appello è rivolto al Presidente Renato Schifani: «Ora chiediamo a Schifani di sostenere la legittimità politica della mozione e di nominare un commissario che sappia essere autonomo e competente in attesa che la cittadinanza torni al voto».

La sfida ora si sposta sulla fase di commissariamento, dove l’obiettivo è garantire una guida neutrale ed efficace per Ispica, prima della prossima tornata elettorale.

© Riproduzione riservata

