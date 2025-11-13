Food Mama Festival il 15 e il 16 novembre a Ispica

Ispica, 13 novembre 2025 – Il festival dell’enogastronomia della Sicilia sud orientale continua il suo tour tra i comuni della provincia di Ragusa e questo week end farà tappa a Ispica. Dopo il successo dei comuni di Comiso, Chiaramonte e Scicli, dove prodotti agroalimentari, ricette tipiche realizzate dalle mamme con chef stellati, aziende ricadenti nei vari territori, e visite nei più antichi e rappresentativi palazzi che caratterizzano le varie città, sabato e domenica va in scena Ispica che sarà connotata da un tema preciso : “ Il sesamo come ricchezza e cibo che nutre. Il territorio di Ispica e i suoi segreti legati al cibo, al vino, alla produzione della carota e ai percorsi religiosi”. Locations d’eccellenza il Chiostro di palazzo belmonte, la Società Operaria di mutuo soccorso Garibaldi, il Convento delle sue del Sacro Cuore di Gesù, ex Convento del Carmine. Gli appuntamenti avranno inizio proprio sabato 15 novembre alle ore 16.00 con la presentazione del tema portante. A seguire, alle ore 18.00 , lo show cooking a cura di Bruno Armenia e Vincenzo Asta, insieme alle mamme. Le ricette che verranno presentate riguarderanno il sesamo, quindi la cobaita, antico retaggio culinario del territorio, e panettoni artigianali. Contemporaneamente, presso la Società Operaia del Mutuo Soccorso, show cooking con l’aperitivo della mamma abbinato a coktail a base di prodotti tipici, a cura di bartender accompagnati da piatti preparati dalle Cesarine con la partecipazione dell’Associazione Gghjugghjulena ( Gigghiulena, nome dialettale del sesamo). Alle 20.30 infine, cena taste&but a cura dello chef Angelo Bonomo. Domenica 16 novembre un’iniziativa originale: alle 10.00 Ispica in bike, inaugurazione di percorsi turistici e naturalistici a cura della Pro Loco di Ispica. E ancora, visita ai Segreti delle Confraternite, gli ex voto di cera e la tradizione dei Bambinelli nella Basilica di Santa Maria Maggiore e nella Basilica SS. Annunziata. L’appuntamento Ispicese del Food Mama Festival si concluderà alle ore 12.00 di domenica al Convento delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, ex Convento del Carmine, con lo show cooking a cura dello chef Lorenzo Ruta e la partecipazione delle Cesarine.

Salva