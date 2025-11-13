Sfiducia al sindaco di Ispica. Assenza: “Vicinanza ad Innocenzo Leontini”

Ispica, 13 Novembre 2025 -“Esprimo la mia vicinanza al Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, a seguito della recente sfiducia votata dal Consiglio comunale”. Lo dichiara l’on. Giorgio Assenza, Capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS.

“In questi anni – continua Assenza – Leontini ha guidato la città con impegno, senso delle istituzioni e dedizione, affrontando con serietà e spirito di servizio le sfide che la comunità ispicese ha dovuto affrontare. La sfiducia, e il conseguente scioglimento di organi legittimamente eletti dal popolo, è sempre una sconfitta della Democrazia, così come i tanti passaggi e i cambiamenti di posizione all’interno del Consiglio comunale che hanno sovvertito il voto popolare.

Al di là delle dinamiche politiche e delle scelte amministrative, e in attesa di capire se la sfiducia sia un atto valido, rimane il riconoscimento per il lavoro svolto e per la passione con cui Innocenzo Leontini, dall’alto della sua lunga esperienza politica, ha interpretato il ruolo di primo cittadino.

A Leontini va il mio personale ringraziamento e l’augurio di continuare a mettere la propria esperienza e la propria competenza al servizio della nostra comunità, a Tonino Cafisi, vice Sindaco a cui è stato affidato il compito di guidare la città fino all’arrivo del Commissario, va un augurio di buon lavoro”.

