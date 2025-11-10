Comune di Ispica: il Sindaco Leontini azzerra la Giunta Municipale

ISPICA, 10 Novembre 2025 – Azzeramento totale per la Giunta Comunale di Ispica. Il Sindaco Innocenzo Leontini ha formalizzato oggi la revoca degli incarichi assessoriali, dando seguito alle decisioni prese in seno alle recenti riunioni del centrodestra locale, di cui fanno parte Forza Italia, Fratelli d’Italia e MPA Grande Sicilia.

L’azzeramento della Giunta era stata individuata come una delle condizioni necessarie per il rilancio amministrativo di Ispica. L’obiettivo è duplice: recuperare la solidarietà all’interno della coalizione di centrodestra e formare una nuova compagine che sia preparata ad affrontare la fase finale della legislatura e a presentarsi compatta e unita alle prossime elezioni.

Il Sindaco Leontini ha chiarito che il programma di fine legislatura richiede una squadra con specifiche competenze: “Il programma di fine legislatura – dichiara il Sindaco Leontini – avente per punti centrali il risanamento finanziario, la predisposizione di un nuovo bilancio e l’ottenimento dell’integrazione oraria per i dipendenti, necessita del lavoro in giunta sia di professionisti che affrontino con competenze tecniche la complessità della situazione sia di figure politiche che garantiscano il loro sostegno nelle sedi istituzionali di riferimento.”

La composizione della nuova Giunta sarà definita nei prossimi giorni. In particolare, il Sindaco ha fatto sapere che si attenderanno gli esiti del Consiglio Comunale previsto per mercoledì.

Il provvedimento, quindi, non segna una chiusura anticipata, ma è visto come un atto propedeutico: “Questa decisione non rappresenta la chiusura del quinquennio ma getta le basi per la costruzione della futura amministrazione di Ispica,” ha concluso Leontini.

Salva