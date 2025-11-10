  • 10 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Modica Calcio: ufficializzati i prezzi dei biglietti 2025/2026. Promozione speciale a Novembre

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 10 novembre 2025 – Il Modica Calcio ha reso noti i prezzi ufficiali dei biglietti per assistere alle partite casalinghe della stagione sportiva 2025/2026. La società rossoblù mira a incentivare la prevendita, garantendo un risparmio ai tifosi più assidui.

 

💰 Prezzi Ufficiali (Stagione 2025/2026)

 

SettorePrezzo in PrevenditaPrezzo al Botteghino
Tribuna A€12€15
Tribuna B€8€10

La dirigenza ha sottolineato l’intento di favorire l’acquisto anticipato: “Vogliamo premiare chi sostiene la squadra con continuità e con anticipo – dichiara la dirigenza rossoblù – rendendo la prevendita la scelta più conveniente per i nostri tifosi.”

L’obiettivo è duplice: offrire un vantaggio economico e al contempo agevolare l’organizzazione delle gare.

La società ha, inoltre, specificato che tutti i tifosi in possesso di un Abbonamento alla Stagione 2025/2026 avranno la libertà di scegliere il proprio posto sia in Tribuna A che in Tribuna B.

Una novità importante è la promozione speciale pensata per il mese di novembre. Questa offerta permetterà agli appassionati di calcio di assistere alle partite casalinghe con un ulteriore ribasso sul costo:

  • Tribuna A: costo medio a circa 9 euro.
  • Tribuna B: costo medio a circa 6 euro.

I dettagli completi e le modalità per accedere a questa promozione verranno comunicati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali del club.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

