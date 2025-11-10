Modica Calcio: ufficializzati i prezzi dei biglietti 2025/2026. Promozione speciale a Novembre

MODICA, 10 novembre 2025 – Il Modica Calcio ha reso noti i prezzi ufficiali dei biglietti per assistere alle partite casalinghe della stagione sportiva 2025/2026. La società rossoblù mira a incentivare la prevendita, garantendo un risparmio ai tifosi più assidui.

💰 Prezzi Ufficiali (Stagione 2025/2026)

Settore Prezzo in Prevendita Prezzo al Botteghino Tribuna A €12 €15 Tribuna B €8 €10

La dirigenza ha sottolineato l’intento di favorire l’acquisto anticipato: “Vogliamo premiare chi sostiene la squadra con continuità e con anticipo – dichiara la dirigenza rossoblù – rendendo la prevendita la scelta più conveniente per i nostri tifosi.”

L’obiettivo è duplice: offrire un vantaggio economico e al contempo agevolare l’organizzazione delle gare.

La società ha, inoltre, specificato che tutti i tifosi in possesso di un Abbonamento alla Stagione 2025/2026 avranno la libertà di scegliere il proprio posto sia in Tribuna A che in Tribuna B.

Una novità importante è la promozione speciale pensata per il mese di novembre. Questa offerta permetterà agli appassionati di calcio di assistere alle partite casalinghe con un ulteriore ribasso sul costo:

Tribuna A: costo medio a circa 9 euro .

costo medio a circa . Tribuna B: costo medio a circa 6 euro.

I dettagli completi e le modalità per accedere a questa promozione verranno comunicati nelle prossime ore attraverso i canali ufficiali del club.

