Modica. Ragazzina segnala violenze della madre. Intervengono Polizia e 118

Modica, 10 Novembre 2025 – Momenti di tensione e un delicato intervento delle forze dell’ordine si sono verificati questo pomeriggio, intorno alle 18:30, nella zona del Sacro Cuore a Modica.

Gli agenti della Polizia e gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti prontamente a seguito di una drammatica chiamata al 112. A chiedere aiuto è stata una ragazzina di soli 15 anni, appartenente a una famiglia di origine straniera residente in zona.

Stando alla segnalazione della giovane, il motivo della richiesta di soccorso sarebbero presunti maltrattamenti e abusi perpetrati dalla madre. La quindicenne sarebbe riuscita a lanciare l’allarme approfittando di un momento in cui la genitrice si era allontanata dall’abitazione.

La chiamata al numero unico di emergenza non riguardava solo la sua persona: la ragazzina avrebbe infatti chiesto aiuto anche per i suoi tre fratelli minori.

Sul posto, le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le procedure di verifica per accertare la veridicità delle gravi accuse mosse. La situazione, che coinvolge minori in un contesto familiare complesso, è gestita con la massima cautela e riserbo.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sui fatti e per prendere eventuali provvedimenti a tutela dei minori coinvolti. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito all’esito degli accertamenti.

