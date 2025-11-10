  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Vittoria

Strage di San Basilio a Vittoria (1999): condanna anche civile per i killer

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 Novembre 2025 – A quasi 27 anni di distanza dalla tragica strage di San Basilio (2 gennaio 1999) che sconvolse la comunità di Vittoria, i responsabili del massacro sono stati condannati anche in sede civile. Lo ha comunicato lo Studio Legale Nicosia, che da oltre vent’anni assiste i familiari delle vittime innocenti.

Il Tribunale di Ragusa, presieduto da Giovanni Giampiccolo, ha notificato in data odierna un’ordinanza che condanna due dei killer responsabili della strage al risarcimento danni nei confronti dei fratelli di Salvatore Ottone, il giovane innocente che perse la vita nell’agguato e al quale è stata intitolata la curva dello stadio di calcio cittadino.

L’ordinanza civile segue la condanna penale inflitta anni fa agli autori del duplice omicidio. Il provvedimento colpisce due dei criminali ritenuti più efferati, tra cui Gammino, l’esecutore materiale che “premise più volte il grilletto uccidendo i giovani Ottone e Salerno colpevoli solo di essere nel posto e nel momento sbagliato”.

Lo Studio Legale Nicosia ha espresso grande soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando gli elementi chiave della decisione:

• L’applicazione delle tabelle risarcitorie varate dal Tribunale di Roma.

• Il riconoscimento della particolare efferatezza da parte degli autori del reato.

• Il ribadire, ancora una volta, che si trattava di giovani vittime innocenti, totalmente estranee a qualsiasi frequentazione criminale.

“Il nostro studio ancora una volta da oltre 20 anni a questa parte ha rappresentato in giudizio i parenti di queste vittime innocenti ed è onorato di avere ottenuto la condanna degli autori del reato anche in sede civile,” si legge nella nota diramata dallo Studio diretto dall’Avvocato Giuseppe Nicosia.

La sentenza civile rappresenta un ulteriore e significativo tassello nel lungo percorso di giustizia per i familiari delle vittime della violenza mafiosa.

582516
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube