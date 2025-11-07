Secondo turno casalingo consecutivo per l’Avimecc Modica, al “PalaRizza” arriva Reggio Calabria

Modica, 07 novembre 2025 – Ancora un turno casalingo per l’Avimecc Modica, che dopo aver regolato in quattro set Galatone, domani al “PalaRizza”, riceverà la visita dell’ambiziosa Domotek Reggio Calabria, gara valida per la terza giornata del Girone Blu del campionato di Serie A3.

Una partita difficile per il sestetto di coach Enzo Distefano, vista la caratura dell’avversario, che per gli addetti ai lavori è una delle favorite principali per il salto di categoria.

I “Galletti” galvanizzati dal meritato successo contro Galatone, vogliono dare continuità a risultati e prestazioni e in settimana hanno lavorato alacremente per preparare nel migliore dei modi la sfida alla formazione reggina, che arriverà nella città della Contea con ildente avvelenato e in cerca di riscatto.

Distefano potrà contare su tutto il roster ed è consapevole che chiunque verrà chiamato in campo darà il suo valido contributo alla causa biancoazzurra così come successo nel turno precedente contro la formazione dell’ex Padura Diaz.

“Contro Galatone – spiega Pietro Mariano – sono entrato in campo in un momento difficile perchè eravamo in difficoltà e l’apporto che abbiamo potuto dare dalla panchina è stato molto positivo. Coach Distefano ha detto spesso che siamo quattordici uomini e ognuno di noi può dare il suo contributo alla partita. Questa volta è toccato a me e Alessandro ma, sono sicuro che chiunque fosse entrato dalla panchina in quel momento avrebbe dato un apporto importante – domani ospiteremo la Domotek Reggio Calabria – continua – un roster importante, ma come sottolineano gli ultimi risultati questo di serie A3, è un campionato molto equilibrato. Sappiamo che verranno al “PalaRizza” con voglia di rivalsa dopo la sconfitta casalinga con Castellana, ma noi ci faremo trovare pronti e cercheremo di sfoggiare una prestazione per cercare di portare a casa la vittoria. Faccio un appello al nostro pubblico che è il nostro uomo in più -conclude Pietro Mariano – e lo invito a venire numeroso al palazzetto per sostenerci perchè ne abbiamo bisogno e insieme a loro sostegno possiamo ambire a risultati importanti”.

Un altro atleta che si è fatto trovare pronto ed è stato fondamentale nel successo contro Galatone è stato il palleggiatore Alessandro Cipolloni Save.

“Sia io che Pietro – spiega Cipolloni Save – siamo entrati in campo con grande entusiasmo e siamo contenti di aver dato una mano alla squadra. È andata bene e quindi siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto. Domani contro Reggio Calabria -continua – siamo coscienti che avremo di fronte una squadra forte, determinata e con molta esperienza, ma io sono sicuro che tutti daremo il meglio di noi stessi come lo abbiamo fatto per tutta la settimana in allenamento e sono certo che ci faremo trovare pronti a combattere. Anche i nostri tifosi – conclude -dovranno darci una mano d’aiuto con il loro tifo, in odo tale da caricarci e dare in campo il meglio di noi”.

Avimec Modica – Domotek Reggio Calabria di domani al “PalaRizza” avrà inizio alle 19 e sarà diretta dalla signora Raffaella Ayroldi di Molfetta e Nicola Traversa di Gioia del Colle.

