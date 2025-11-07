“Sei stupida!” L’insulto sessista a consigliera modicana. Guccione: “Il linguaggio patriarcale si annida nel quotidiano”

MODICA, 07 Novembre 2025 – L’onda lunga degli episodi di violenza e sessismo che hanno toccato figure pubbliche a livello internazionale arriva a risuonare a Modica. La consigliera comunale, Neva Guccione, ha denunciato un episodio di aggressione verbale subita durante la recente riunione delle forze di centrodestra.

L’avvocata e consigliera ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente con atteggiamento minatorio da uno dei partecipanti all’incontro che le ha urlato la parola “stupida!”.

L’episodio, avvenuto pochi giorni fa, non va sottaciuto ma denunciato. “Immediata solidarietà mi è stata mostrata dalla collega e amica Cristina Cecere, che ringrazio,” ha dichiarato la Consigliera Guccione.

L’episodio modicano si inserisce in una scia di eventi eclatanti che in questi giorni hanno destato clamore: dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum, vittima di molestia in strada, fino a Miss Messico Fatima Bosch, definita “stupida” dal direttore del concorso. Un linguaggio sgradevole, che fa pensare come l’insulto sia spesso il primo strumento per sminuire il ruolo delle donne.

Nel suo ruolo di avvocata per le donne, Neva Guccione lancia un appello forte: “Invito sempre tutte a non restare in silenzio, mai. Esprimo quindi solidarietà a tutte le donne che ogni giorno subiscono ogni tipo di violenza e prevaricazione”.

La consigliera sottolinea come il problema sia profondamente culturale: “È proprio nelle interazioni quotidiane che si manifesta il linguaggio e la cultura patriarcale. È nostro dovere educare al rispetto verso tutti i generi, e a tutte le età”.

Un richiamo all’attenzione su come la parità non si misuri solo nelle grandi leggi, ma anche nel rispetto dei toni e delle parole usate nelle stanze dei bottoni, o, in questo caso, nelle sale riunioni.

