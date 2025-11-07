MODICA, 07 Novembre 2025 – L’onda lunga degli episodi di violenza e sessismo che hanno toccato figure pubbliche a livello internazionale arriva a risuonare a Modica. La consigliera comunale, Neva Guccione, ha denunciato un episodio di aggressione verbale subita durante la recente riunione delle forze di centrodestra.
L’avvocata e consigliera ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente con atteggiamento minatorio da uno dei partecipanti all’incontro che le ha urlato la parola “stupida!”.
L’episodio, avvenuto pochi giorni fa, non va sottaciuto ma denunciato. “Immediata solidarietà mi è stata mostrata dalla collega e amica Cristina Cecere, che ringrazio,” ha dichiarato la Consigliera Guccione.
L’episodio modicano si inserisce in una scia di eventi eclatanti che in questi giorni hanno destato clamore: dalla presidente messicana Claudia Sheinbaum, vittima di molestia in strada, fino a Miss Messico Fatima Bosch, definita “stupida” dal direttore del concorso. Un linguaggio sgradevole, che fa pensare come l’insulto sia spesso il primo strumento per sminuire il ruolo delle donne.
Nel suo ruolo di avvocata per le donne, Neva Guccione lancia un appello forte: “Invito sempre tutte a non restare in silenzio, mai. Esprimo quindi solidarietà a tutte le donne che ogni giorno subiscono ogni tipo di violenza e prevaricazione”.
La consigliera sottolinea come il problema sia profondamente culturale: “È proprio nelle interazioni quotidiane che si manifesta il linguaggio e la cultura patriarcale. È nostro dovere educare al rispetto verso tutti i generi, e a tutte le età”.
Un richiamo all’attenzione su come la parità non si misuri solo nelle grandi leggi, ma anche nel rispetto dei toni e delle parole usate nelle stanze dei bottoni, o, in questo caso, nelle sale riunioni.
2 commenti su ““Sei stupida!” L’insulto sessista a consigliera modicana. Guccione: “Il linguaggio patriarcale si annida nel quotidiano””
Se oggi determinati comportamenti irrispettosi avvengono, o anche più gravi, è proprio perché la figura dell’uomo è stata svuotata a causa del femminismo, manca la figura del padre e l’uomo ha perso la sua identità ed i suoi valori nei confronti dell’altro sesso, diventando un qualcosa che non è mai stato, di sicuro non un uomo, come la donna, dal femminismo in poi, cerca di ricoprire ruoli che non le appartengono, sforzandosi di imitare o superare l’uomo come per una gara solo perché qualche ideologia ha messo in testa qualche grillo, creando un nemico che tale non è.
Le eccezioni esistono, ma siamo programmati in modo diverso, cancellare questo significa mentire, e la parità dei sessi non significa ricoprire gli stessi ruoli, ma collaborare affinché nella famiglia e nella società vi sia il giusto equilibrio armonico, che non è sicuramente quello che vediamo, con il rispetto che si deve ad entrambi, (2), i generi.
In passato, l’uomo difendeva la donna, portava rispetto e faceva della cavalleria un suo stile di vita, ognuno aveva nella vita le soddisfazioni per le quali era predisposto, oggi invece l’unica soddisfazione è esaltare il proprio ego prevaricando chiunque, una sfida che porta all’autodistruzione.
L’insulto non sta bene assolutamente, la molestia è da condannare, ma non si invochi la cultura patriarcale che nulla c’entra.
E con tutto il rispetto, ognuno educhi come vuole, responsabilità sua, ma nessuno si permetta di lanciare imperativi su ciò che devono o non devono fare gli altri “a tutte le età” (vi piacerebbe, vero, instillare ideologie ai bambini), poiché l’educazione spetta alla famiglia e non allo stato, e mai sognerei di educare con cotante ideologie contrarie ai principi naturali.
Inoltre, non comprendo, “rispetto per tutti i generi”: quanti sono? O sono i mariti delle figlie? Effettivamente, sarebbe ora si rispettassero anche loro.
Discorsi infondati. La maleducazione non ha sesso.
Il femminismo è la rovina delle stesse donne.