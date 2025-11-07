  • 7 Novembre 2025 -
  7 Novembre 2025
Politica | Ragusa

Ragusa. Infiltrazioni piovane alla scuola Mariele Ventre anche dopo i lavori, Caruso chiede risposte

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 07 novembre 2025 – “È una situazione intollerabile e vergognosa quella che riguarda ancora una volta la scuola Mariele Ventre di Ragusa”. Lo denuncia la consigliera comunale Rossana Caruso. “A meno di un anno dalla precedente chiusura per infiltrazioni, l’auditorium e la palestra sono di nuovo inagibili – sottolinea la consigliera – costringendo centinaia di bambini e docenti a rinunciare a spazi fondamentali per la vita scolastica. Lo scorso anno mi ero spesa personalmente, con sopralluoghi e sollecitazioni dirette, affinché il Comune intervenisse. Gli interventi furono eseguiti in tempi rapidi e l’Amministrazione assicurò che il problema era stato risolto in modo definitivo. Oggi è evidente che quelle promesse si sono dissolte al primo temporale. Non è possibile che ogni volta che piove si verifichi lo stesso disastro. È evidente che i lavori non sono stati risolutivi e che manca una seria vigilanza tecnica e amministrativa su ciò che viene realizzato negli edifici scolastici della nostra città. Qui non si parla di disagi minori, ma di sicurezza e dignità di 500 bambini, del personale docente e non docente, e di un’intera comunità scolastica”.

“Ho presentato un’interrogazione urgente al sindaco Cassì – continua Caruso – agli assessori competenti e al dirigente del settore tecnico per chiedere nomi, date, importi e responsabilità. Voglio sapere chi ha firmato quei lavori, chi li ha collaudati e chi doveva controllare che reggessero nel tempo. Ho messo in copia all’interrogazione anche il provveditore agli Studi, la professoressa Daniela Mercante. Ritengo inaccettabile che un’amministrazione che si dichiara attenta alle scuole e si ritiene in grado di realizzare grandi opere non riesca a garantire neppure la tenuta del tetto di una palestra. Chiedo che sia disposta una verifica immediata e approfondita, con un intervento strutturale e definitivo che ponga fine a questa vicenda una volta per tutte”.

582264
© Riproduzione riservata

