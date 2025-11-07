Raddoppio Ragusa–Catania: lavori sospesi nei pressi della sorgente di Scianna Caporale

Vittoria, 07 novembre 2025 – Il sindaco Aiello ha chiesto ed ottenuto la temporanea sospensione dei lavori del raddoppio della Ragusa–Catania nel tratto immediatamente adiacente alla sorgente di Scianna Caporale, fino al prossimo incontro calendarizzato per giovedì 13 Novembre. Un intervento di perforazione è stato effettuato dalla ditta esecutrice dei lavori che ha provocato la caduta di materiale roccioso e argilloso all’interno della sorgente, da cui viene rifornita gran parte della rete idrica cittadina.

La sospensione è stata disposta in via precauzionale per consentire tutte le verifiche tecniche necessarie e scongiurare qualsiasi rischio per la sicurezza dell’intero bacino idrico del territorio.

Mercoledì scorso, a palazzo Iacono, si è tenuta una riunione operativa alla presenza dei rappresentanti dell’ANAS, dei tecnici del Genio Civile e della Ditta appaltatrice. Nel corso dell’incontro, il Sindaco Francesco Aiello, ha ribadito che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge così come prevede il vincolo idrogeologico nell’area di Scianna Caporale per garantire la tutela dell’ambiente e delle risorse idriche cittadine.

“La sorgente di Scianna Caporale – ha dichiarato il Sindaco – rappresenta una risorsa vitale per la nostra città. È anche nostra priorità assoluta assicurare che i lavori di raddoppio della Ragusa–Catania si svolgano nel pieno rispetto della sicurezza ambientale e della salute pubblica. E tuttavia ogni intervento deve avvenire con le autorizzazioni previste dalle norme, con massima prudenza e solo dopo accurate verifiche tecniche nei luoghi interessati”.

In merito alla salubrità dell’acqua, i tecnici comunali rassicurano la cittadinanza: non sussiste alcun rischio per la salute pubblica. Il materiale argilloso rinvenuto è dello stesso tipo di quello che compone naturalmente le pareti della sorgente, e non ha alterato in alcun modo la qualità dell’acqua distribuita.

“Stiamo seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione – ha aggiunto Aiello – e siamo in costante contatto con tutti gli enti coinvolti per garantire la tutela delle nostre risorse idriche e la sicurezza dei cittadini. Finché non avremo la certezza assoluta che non vi siano rischi, i lavori non potranno riprendere”.

Attualmente, i lavori restano sospesi fino a nuove disposizioni, in attesa di un nuovo incontro tecnico tra Comune di Vittoria, ANAS, Genio Civile e ditta appaltatrice, finalizzato a definire le modalità di prosecuzione in condizioni di piena sicurezza.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione.

Salva