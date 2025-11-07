La Sindaca di Modica condanna l’epiteto misogino rivolto alla consigliera Neva Guccione

Modica, 07 Novembre 2025 – La sindaca di Modica, Maria Monisteri, ha espresso la sua “piena solidarietà” alla consigliera comunale Neva Guccione, vittima di un epiteto sessista pronunciato da un consigliere durante una recente riunione. L’episodio, denunciato dalla Guccione sui social, ha scatenato l’immediata reazione della prima cittadina.

L’espressione incriminata, un laconico “allora sei stupida”, è stata definita dalla sindaca come un “esecrabile comportamento misogino”. In un post , la sindaca sottolinea come tale linguaggio sembri mirare a “rimarcare che una donna non può ricoprire un ruolo istituzionale e parlare di politica, esprimendo le sue opinioni”. “A Neva la mia solidarietà di donna, di sindaca della Città, di rappresentante delle Istituzioni” – ha dichiarato Monisteri. Ha poi aggiunto un invito a non cedere a questi attacchi: “Conoscendone la forza morale e di Donna so già che non succederà, [ma le chiedo] di non farsi scalfire da questi comportamenti che denunciano un concetto che definisco eufemisticamente ‘retrogrado’ e da condannare totalmente, senza se e senza ma.”

La sindaca non ha mancato di denunciare anche l’atteggiamento irrispettoso mantenuto dal medesimo consigliere nei suoi confronti durante la stessa seduta, sottolineando la mancanza di rispetto “come Donna e come Sindaca”.

L’episodio solleva ancora una volta il dibattito sul rispetto e la parità di genere all’interno delle Istituzioni e della politica locale.

