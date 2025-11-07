  • 7 Novembre 2025 -
Modica | Politica

La Sindaca di Modica condanna l’epiteto misogino rivolto alla consigliera Neva Guccione

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 07 Novembre 2025  – La sindaca di Modica, Maria Monisteri,   ha espresso la sua “piena solidarietà” alla consigliera comunale Neva Guccione, vittima di un epiteto sessista pronunciato da un consigliere durante una recente riunione. L’episodio, denunciato dalla Guccione sui social, ha scatenato l’immediata reazione della prima cittadina.

L’espressione incriminata, un laconico “allora sei stupida”, è stata definita dalla sindaca come un “esecrabile comportamento misogino”. In un post , la sindaca sottolinea come tale linguaggio sembri mirare a “rimarcare che una donna non può ricoprire un ruolo istituzionale e parlare di politica, esprimendo le sue opinioni”. “A Neva la mia solidarietà di donna, di sindaca della  Città, di rappresentante delle Istituzioni” –  ha dichiarato Monisteri. Ha poi aggiunto un invito a non cedere a questi attacchi: “Conoscendone la forza morale e di Donna so già che non succederà, [ma le chiedo] di non farsi scalfire da questi comportamenti che denunciano un concetto che definisco eufemisticamente ‘retrogrado’ e da condannare totalmente, senza se e senza ma.”

La sindaca non ha mancato di denunciare anche l’atteggiamento irrispettoso mantenuto dal medesimo consigliere nei suoi confronti durante la stessa seduta, sottolineando la mancanza di rispetto “come Donna e come Sindaca”.

L’episodio solleva ancora una volta il dibattito sul rispetto e la parità di genere all’interno delle Istituzioni e della politica locale.

 

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

2 commenti su “La Sindaca di Modica condanna l’epiteto misogino rivolto alla consigliera Neva Guccione”

  1. Paolo

    Questo intervento netto per una disputa che credo potesse tranquillamente non essere resa mediatica ma risolta in modo discreto, in un periodo difficile quale questo per Modica, non so per quale associazione di pensieri, mi fa venire in mente quando Lenin disse: senza le donne, non avremmo vinto.

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

