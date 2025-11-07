L’Istituto Comprensivo “Capuana” di Monterosso e Giarratana aderisce a #IoLeggoPerché – un dono di libri per le scuole

Monterosso Almo e Giarratana, 07 novembre 2025 – L’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana” di Monterosso Almo e Giarratana partecipa all’edizione 2025 di *#IoLeggoPerché*, il più grande progetto nazionale di promozione della lettura, promosso dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

Dal 7 al 16 novembre, genitori, cittadini e amanti della lettura potranno donare libri nuovi per arricchire la “ biblioteca scolastica “ dell’Istituto, acquistandoli presso le librerie gemellate di cui una si trova a Giarratana e l’altra a Ragusa.

Un gesto semplice, ma di grande valore, che mira a sostenere l’educazione alla lettura nelle nuove generazioni. Il progetto, attivo dal 2015 , ha già coinvolto migliaia di scuole in tutta Italia e rappresenta un importante strumento sociale e culturale per promuovere la lettura come opportunità di crescita individuale e collettiva.

“ Tutti possono partecipare, anche chi non ha figli a scuola – sottolinea la dirigenza dell’Istituto –. Donare un libro significa investire nel futuro culturale della comunità”.

