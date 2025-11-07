  • 7 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 7 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Marina di Ragusa, festa con “sicurezza fai-da-te”: scattano le multe per irregolarità

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Marina di Ragusa, 07 Novembre 2025 – Controlli di routine, sanzioni tutt’altro che routinarie. La Questura di Ragusa, tramite le sue Squadre Amministrative e i Commissariati di P.S., ha continuato la sua opera di verifica nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento della provincia. L’obiettivo? La tutela dell’incolumità pubblica.

Durante una verifica presso un noto locale di Marina di Ragusa, mentre era in corso una serata danzante regolarmente autorizzata, gli agenti hanno pizzicato un’irregolarità che è costata cara: gli addetti al servizio di controllo e sicurezza – i classici “buttafuori” – non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio.

In soldoni, erano privi di qualsiasi autorizzazione per svolgere una mansione così delicata. È come mettere al volante della sicurezza qualcuno senza patente, solo con muscoli e buone intenzioni.

Per questo “piccolo” dettaglio amministrativo, sono scattati i verbali e le sanzioni per i due addetti alla sicurezza non qualificati, il titolare dell’istituto di vigilanza che li ha impiegati, evidentemente non troppo pignolo sui requisiti del personale.

 

582242
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube