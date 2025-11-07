Marina di Ragusa, festa con “sicurezza fai-da-te”: scattano le multe per irregolarità

Marina di Ragusa, 07 Novembre 2025 – Controlli di routine, sanzioni tutt’altro che routinarie. La Questura di Ragusa, tramite le sue Squadre Amministrative e i Commissariati di P.S., ha continuato la sua opera di verifica nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento della provincia. L’obiettivo? La tutela dell’incolumità pubblica.

Durante una verifica presso un noto locale di Marina di Ragusa, mentre era in corso una serata danzante regolarmente autorizzata, gli agenti hanno pizzicato un’irregolarità che è costata cara: gli addetti al servizio di controllo e sicurezza – i classici “buttafuori” – non risultavano iscritti nell’elenco prefettizio.

In soldoni, erano privi di qualsiasi autorizzazione per svolgere una mansione così delicata. È come mettere al volante della sicurezza qualcuno senza patente, solo con muscoli e buone intenzioni.

Per questo “piccolo” dettaglio amministrativo, sono scattati i verbali e le sanzioni per i due addetti alla sicurezza non qualificati, il titolare dell’istituto di vigilanza che li ha impiegati, evidentemente non troppo pignolo sui requisiti del personale.

Salva