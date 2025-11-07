  • 7 Novembre 2025 -
Modica | News in primo piano

Disinfestazione straordinaria a Modica: intervento notturno per prevenire il virus West Nile. L’Assessore Cannizzaro: “Operazione precauzionale per tutelare la salute pubblica”

Il Comune avvia un’azione di prevenzione su tutto il territorio. 
Tempo di lettura: 2 minuti

L’Ufficio Ecologia del Comune di Modica informa la cittadinanza che nei giorni di martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 novembre, e successivamente martedì 18 e mercoledì 19 novembre, dalle ore 00:00 alle ore 05:00, sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio comunale. L’operazione, disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 7 di Ragusa, ha carattere esclusivamente precauzionale e rientra tra le misure di prevenzione finalizzate a contenere la potenziale diffusione del virus West Nile, trasmesso dalla zanzara Culex pipiens. «Si tratta di un’azione mirata di tutela della salute pubblica — spiega l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro — che il nostro ufficio ha predisposto su indicazione dell’ASP. L’obiettivo è prevenire eventuali rischi legati alla circolazione del virus, assicurando una copertura completa di tutte le aree del territorio comunale». In caso di pioggia o condizioni meteorologiche avverse, gli interventi seguiranno comunque il calendario stabilito; le aree che non sarà possibile trattare verranno recuperate nei giorni successivi. Il Comune invita i cittadini a tenere chiuse porte e finestre durante le ore notturne di trattamento, non lasciare all’aperto alimenti o indumenti e tenere al riparo animali domestici e ciotole d’acqua per precauzione.

Il calendario completo delle operazioni è disponibile sul sito ufficiale dell’Ufficio Ecologia di Modica al seguente link:
www.ufficioecologiamodica.it/disinfestazione

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

