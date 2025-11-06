Grave incidente sulla Vittoria-Acate: due feriti ricoverati

VITTORIA, 06 Novembre 2025 – Scontro violento questa mattina sulla provinciale che collega Vittoria ad Acate, dove due autovetture sono state coinvolte in un grave incidente stradale.

L’impatto è stato particolarmente violento: uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa della forza dell’urto, mentre l’altro è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Sul posto è immediatamente giunta la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, che ha lavorato per estrarre il ferito rimasto incastrato. Entrambi i coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati d’urgenza presso l’Ospedale Guzzardi di Vittoria. Al momento, non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni, ma la dinamica dell’incidente fa temere il peggio.

I Carabinieri di Vittoria sono intervenuti per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, che si attende vengano rimossi dalla carreggiata.

foto Franco Assenza

