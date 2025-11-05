On. Ignazio Abbate: “Finanziato il Loggiato del Sinatra ad Ispica”

. Il suo lavoro è stato cruciale per indirizzare le risorse e l’attenzione politica verso la necessità di interventi urgenti e qualificati sul nostro patrimonio. Un ringraziamento particolare va all’Ing. Mario La Rocca, Dirigente Generale del Dipartimento, per la sua competenza e l’efficacia amministrativa dimostrata. Il suo ruolo di coordinamento è stato essenziale per superare le complessità burocratiche e garantire che il processo autorizzativo e di finanziamento giungesse rapidamente a conclusione, consentendo di sbloccare i fondi necessari. Come non sottolineare poi l’eccellente lavoro svolto dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, sotto la guida del Dott. De Marco, per la tempestiva redazione della perizia e l’attenzione ai dettagli tecnici che hanno fornito la base indispensabile per l’emissione del decreto. Sarà ora compito proprio della Soprintendenza curare l’appalto dei lavori, garantendo la massima trasparenza e qualità nell’esecuzione del restauro. E infine desidero sottolineare il lavoro dei consiglieri comunali, referenti per il territorio ispicese, i parroci don Gianni Donzello e Don Antonio Forgione e il presidente della confraternita Avv. Piero Rustico che mi hanno sottoposto la problematica evidenziando anche l’urgenza dell’intervento e l’importanza che esso avrebbe avuto per la città di Ispica. Il Loggiato del Sinatra, infatti, non è solo una struttura architettonica; è un pezzo della storia e dell’identità di Ispica e dell’intera provincia di Ragusa. Il restauro consentirà a questa magnifica opera di tornare al suo antico splendore, diventando un polo di attrazione culturale e turistica”.
- 5 Novembre 2025 -
Perché la chiesa non ha i denari per restaurare le proprie case? Il papa non può mettere mano al portafoglio o la curia? Invece sor so tutto io continua a finanziare la chiesa in modo tale che gli garantisco un posto in vaticano !