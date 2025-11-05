Aggressione con coltello nel Centro di Ragusa: Egiziano arrestato per tentato omicidio

Ragusa, 05 Novembre 2025 – La Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto un egiziano di 29 anni, residente nel capoluogo ibleo, con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da taglio. L’episodio per il quale è finito in manette il giovane era avvenuto in Corso Italia, nel centro storico. Un 19enne era stato aggredito da un connazionale che, all’improvviso, avwv estratto un coltello a serramanico e lo aveva colpito più volte in zone vitali. La vittima era stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Le immediate ricerche della Polizia hanno permesso di rintracciare l’aggressore nella sua abitazione, sempre in centro storico. Durante la perquisizione, è stato ritrovato il coltello utilizzato e gli abiti ancora macchiati di sangue. Lo straniero è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un incontro che ha preso una bruttissima piega.

foto archivio

