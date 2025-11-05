  • 5 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 5 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Ragusa

Aggressione con coltello nel Centro di Ragusa: Egiziano arrestato per tentato omicidio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 05 Novembre 2025 – La Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto un   egiziano di 29 anni, residente nel capoluogo ibleo, con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto illegale di arma da taglio. L’episodio per il quale è finito in manette il giovane era avvenuto in Corso Italia, nel centro storico. Un 19enne era stato aggredito da un connazionale che, all’improvviso, avwv estratto un coltello a serramanico e lo aveva  colpito più volte in zone vitali. La vittima era stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Le immediate ricerche della Polizia hanno permesso di rintracciare l’aggressore nella sua abitazione, sempre in centro storico. Durante la perquisizione, è stato ritrovato il coltello utilizzato e gli abiti ancora macchiati di sangue.  Lo straniero è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Un incontro che ha preso una bruttissima piega.

 

foto archivio

582030
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube