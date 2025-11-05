Beccato al traghetto: 54enne di Ragusa arrestato a Villa San Giovanni con 7 chili di droga

VILLA SAN GIOVANNI (Reggio Calabria), 05 Novembre 2025 – Fermato proprio mentre stava per imbarcarsi e riportare il “carico” a casa: un uomo di 54 anni, residente in provincia di Ragusa, è finito in manette a Villa San Giovanni, bloccato dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto agli imbarcaderi dei traghetti diretti in Sicilia, punto nevralgico per i controlli antidroga, dove il corriere stava per attraversare lo Stretto. L’intuizione dei finanzieri si è rivelata azzeccata: la successiva perquisizione dell’automobile dell’uomo ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di droga, per un peso complessivo di circa 7 chilogrammi.

Nel dettaglio, il 54enne nascondeva sei panetti di cocaina, per un peso totale di 6,5 chilogrammi; mezzo chilo di has.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata. L’uomo, la cui destinazione finale era la provincia di Ragusa, è stato arrestato in flagranza di reato e si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria. Un bel “no-fly zone” per il traffico illecito.

Salva